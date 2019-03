El 'Verso suelto' de Pepe Verón

Este domingo, la España rural pretende dar un golpe encima de la mesa. El movimiento está teniendo la virtud de poner el problema de la despoblacion en la primera línea del debate político y ha ido cogiendo fuerza, porque el objetivo último es tan urgente como importante. Pero también se están escuchando propuestas peregrinas cuando se aborda esta cuestión tan compleja y urgente.

Creo que sería necesario partir de tres premisas. La primera es que el fenómeno no es fruto de la casualidad, sino que se ha visto favorecido por las políticas de Estado llevadas a cabo desde los años 40 hasta la actualidad; igual que ha habido políticas que lo han acelerado, ya es hora de que las políticas públicas traten de revertirlo.En segundo lugar, no se trata de un fenómeno local y, aunque en cada zona se presenta con una cara diferente, afecta casi al conjunto de la España interior. En tercer lugar, no hacen falta instrumentos nuevos, sino que bastaría con poner en marcha y actualizar los que existen.

Así, en 2007 el Congreso de los Diputados aprobó una Ley de Desarrollo Rural Sostenible que se metió en un cajón por los gobiernos posteriores, pero todos los expertos y hasta la propia convocatoria de la manifestación coinciden en señalar que es una herramienta válida para empezar a trabajar a partir del lunes mismo. Y en esto coinciden grandes manifiestos como el que se verá el domingo en Madrid o el que se impulsa desde la iniciativa sosrural.org: todos suman y nadie sobra en un momento en el que unir fuerzas es vital.