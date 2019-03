Fran: "A lo mejor el culpable del empate soy yo"

Otra comparecencia de prensa muy difícil para Fran Fernández. Al técnico le tocó explicar por segunda semana consecutiva los motivos por los que el Almería dejó escapar puntos, ya que el rendimiento por momentos fue muy superior al del Rayo Majadahonda. En el fútbol no hay un guión establecido y de una primera mitad para enmarcar se pasó a una segunda de sufrimiento. Perdonó demasiado el conjunto rojiblanco y lo terminó pagando. La presión y la frescura de ideas hasta el descanso se vieron reflejadas en oportunidades muy claras, pero faltó la chispa para acabarlas en gol.

El técnico lamentó que desperdiciaran tantas situaciones manifiestas, porque fue entonces cuando empezó a creer su rival en un resultado positivo: “Se queda un sabor amargo porque merecimos mucho más. La primera parte fue casi perfecta, pero nos faltó materializar las ocasiones. Lo más normal era irnos al descanso con 3-0”. Las dudas a nivel defensivo llegaron cuando Aitor Ruibal entró en la segunda mitad. Autor de los dos goles, desquició a la defensa con sus desmarques y velocidad: “Dominamos, vivimos en área contraria, pero dimos vida al rival y cometimos errores poco habituales para que nos empataran dos veces. Cuando vamos ganando, lo normal es irse atrás, nosotros fuimos a por más goles, es nuestra forma de entender el fútbol”.

Responsable

Fran no dejó caer toda la responsabilidad a los futbolistas y su falta de puntería en los metros finales, sino al planteamiento. Cada maestro tiene su estilo y él no concibe un Almería encerrado jugando en el Mediterráneo: “A lo mejor el responsable de no ganar el partido soy yo y debí meter al equipo atrás y juntar las líneas. Mi forma de entender esto era buscar el tercero”. Además, el míster recuerda que el objetivo sigue siendo la permanencia y la tienen a una victoria: “No olvidemos que teníamos un objetivo este verano y tenemos un punto más, pero si queremos ilusionarnos y soñar, perdemos dos. Creo que merecimos ganar”.

Hay tiempo

Quedan diez jornadas para que acabe la competición y el Almería se aleja un poco del Play Off. Para Fran Fernández sigue habiendo oportunidades de pelear hasta la última jornada, aunque no puede reprochar nada a los jugadores: “Quedan 30 puntos todavía. No sé si estos chavales pueden hacer algo más, porque lo han intentado todo. Han acabado ocho jugadores con calambres. Lo intentaremos hasta el final. Quedan partidos de sobra para todo”. Uno de los aspectos a mejorar en el corto plazo es la mentalidad. Muchos nervios en el segundo tiempo y desajustes defensivo facilitaron la labor al Rayo Majadahonda: “Defendimos bastante bien y en la primera parte ganábamos un 90% de los nervios, pero empezamos a ponernos nerviosos y a regalar después del empate. Sus dos goles fueron aislados”.