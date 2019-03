El Numancia logra 3 puntos de oro ante el Granada

El Numancia logró un importante triunfo 2-1, con tres puntos de oro en pos de la salvación en un complicado partido ante el Granada, segundo clasificado. Tras una primera parte igualada, tras el descanso los rojillos marcaron dos goles seguidos. El Granada no se amilanó y recortó distancias a 15’ del final. Hasta el 90, partido abierto con ambos equipos atacando y peleando por marcar.

ficha técnica Numancia: Juan Carlos; Markel, Atienza, Carlos Gutiérrez, Marc Mateu; Escassi, Diamanka, Gus Ledes; Higinio (Guillermo, m. 67, Borja Viguera, m. 84), David Rodríguez (Yaboah, m. 81) y Fran Villalba. Granada: Rui Silva; Quini, Víctor Díaz, Martínez, Adri Castellano (Pozo, m. 54); Fede San Emeterio, Ramón Azeez; Vadillo (Aguirre, m. 71), Fede Vico, Dani Ojeda (Puertas, m. 54); y Adrián Ramos. Goles: 1-0, m. 47: Atienza; 2-0, m. 52: David Rodríguez, de penalti; 2-1, m. 75: Puertas. Árbitro: Ocón Arraiz (Comité Riojano). Amonestó a Diamanka y Gus Ledes (Numancia) y a Fede San Emeterio, Adri Castellano, Pozo y Aguirre (Granada). Incidencias: 3.053 espectadores en Los Pajaritos, con más de un centenar de aficionados del Granada. En el minuto 31 de cada periodo se cantó “Sí, sí, sí, nos vamos a Madrid”, en alusión a la manifestación de la Revuelta de la España Vaciada del domingo en la capital de España.

En el arranque del partido, tras un par de iniciativas del Numancia sin trascendencia, un pase al hueco para Adrián Castellano terminó con un disparo desviado del lateral zurdo nazarí. Curiosamente el cuadro local no se sentía cómodo con el balón, con el Granada apretando su salida, y fueron varios los balones perdidos por desplazamientos largos erróneos desde la retaguardia rojilla. Poco a poco se fue atemperando el Numancia y en una acción de fe, Escassi robó el balón en la derecha, porfió y se marchó en velocidad, pero su servicio a David Rodríguez lo despejó la zaga andaluza. Poco después, Gus Ledes sirvió una falta lateral a la que no llegó nadie al remate en el segundo palo. Repitió el portugués con otro lanzamiento a balón parado desde el costado izquierdo, pero esta vez su envío, demasiado potente, se va a la otra banda. Otra arrancada de Higinio por la derecha llegó hasta el área, donde la defensa rechazó, el balón le cayó a Markel, que desde lejos probó fortuna, pero atrapó con Rui Silva, bien colocado. Se crecían los sorianos por momentos, haciéndose con la manija del partido, robando balones en la medular, pero sin descuidarse ante el peligro de los veloces atacantes del Granada. La demostración, una buena jugada de Fede Vico por la derecha, con pase de la muerte al que no llega por poco Azeez en el segundo palo. Pasada la media hora el Granada apretó con un par de córners sin remate y un centro-chut de Fede Vico que blocó Juan Carlos. En la última jugada del primer periodo, el Numancia firmó una transición, llevada sin excesiva clarividencia, que terminó con un disparo alto de Gus Ledes desde la frontal.

No podía empezar mejor la segunda parte para el Numancia. Fran Villalba saca una falta lateral desde el costado diestro y el central Pichu Atienza aparece en el segundo palo para empujar al balón a la red. Y tres minutos después, el balón rebota dentro del área en el brazo de un defensa visitante y el árbitro señala penalti a instancias del asistente. David Rodríguez transforma la pena máxima poniendo el 2-0 en el marcador. La reacción de Diego Martínez es un doble cambio, con la entrada de Pozo y Puertas por Castellano y Ojeda. Pero el Numancia volvía a inquietar con un centro cerrado de Higinio que Rui Silva manda a córner. En el saque de esquina Diamanka se eleva y cabecea forzado fuera. Con la renta en el marcador, el Numancia jugaba más suelto en ataque, pero el Granada no se daba por vencido. Vadillo lo intentó desde lejos con un fuerte derechazo que se marchó desviado. El doble cambio nazarí, netamente ofensivo, le pasaba factura, con el equipo algo roto en las transiciones y los sorianos trataban de aprovecharlo, ya que no se conformaban con los dos goles de renta y buscaban la sentencia con el tercer gol. Higinio se erigía como el hombre más peligroso desde la derecha, hasta su sustitución, con ovación incluida. Pero fue el Granada el que marcó, a 15 minutos del final, gracias al cabezazo de Puertas, solo en el área, aprovechando el gran servicio de Fede Vico desde la izquierda. El duelo volvía a abrirse en la recta final, con los andaluces envalentonados, forzando saques de esquina y tratando de llegar por ambas bandas. Fede San Emeterio cabeceó alto en un saque de esquina. En el área visitante Guillermo quiso aprovechar el error de San Emeterio en el despeje, pero otro zaguero repelió su disparo. El atacante rojillo se lesionó en esa jugada. La incertidumbre gobernaba los minutos finales con ambos equipos en pos de la portería rival. Un zapatazo de Diamanka provocó el “huy” a la grada. El Numancia supo gestionar la recta final del choque y pudo celebrar una victoria vital por la permanencia.