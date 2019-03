Casado reivindica la España rural y compromete mejoras fiscales para no 'cerrar pueblos'

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha reivindicado el medio rural que ha hecho "grande a España" y ha comprometido, si sale elegido en los comicios del próximo 28 de abril, mejoras en fiscalidad, servicios básicos y tecnología para que los "pueblos no se cierren".

Así lo ha señalado, durante la clausura de un acto de partido en León, en el que el líder 'popular' ha apelado a sus orígenes, para defender los toros y la caza como actividades que fijan población y generan empleo, al tiempo que ha criticado las "rebajas de primavera" del Gobierno de Sánchez que "dificultan" la vida en el mundo rural, además de afear a Ciudadanos por querer suprimir las diputaciones a las que consideraban "chiringuitos para colocar a políticos".

Casado ha comenzado su intervención mostrando una chapa prendida en la solapa de su americana con el lema 'Soy de pueblo'. En la Plaza de San Marcos, ha apelado a sus orígenes para recordar que, aunque nació en Palencia, pasó veranos en Husillos (Palencia) y Matadeón de los Oteros (León) donde aprendió a montar en bicicleta "en campos de trigo segado" y dio los "primeros balonazos" en un campo de remolacha.

Un relato que le ha llevado a asegurar que el PP es un partido "rural", que ha crecido "en las aldeas" y que ha vertebrado España "desde abajo". "Sabemos lo que es el mundo rural", ha continuado para ironizar sobre aquellos partidos, en referencia a Ciudadanos, que hace cuatro años querían "suprimir pueblos" porque decían que tenerlos abiertos eran un "despilfarro" y calificaban las diputaciones como "chiringuitos para colocar políticos" olvidando los 11.000 millones de euros "ahorrados a las arcas del estado gracias a su buena gestión municipalista".

Por eso, ha defendido los toros y la caza, "motores" de creación de empleo y actividades que "fijan población y cuidan el medio ambiente". Y lo ha hecho con cifras: apelando a los 3.000 millones que genera la tauromaquia y que da trabajo a más de 167.000 personas; o los 6.000 millones de movimiento económico y 195.000 empleos ligados a la actividad cinegética.

También ha hablado del turismo rural, otra de las "oportunidades" de riqueza que generan los pueblos de España y del sector primario, donde ha contrapuesto dos formas de hacer política, la del PP con ministros como Arias Cañete e Isabel García Tejerina que "negociaron a cara de perro" la Politica Agraria Común para "traer 47.000 millones" a los agricultores y ganaderos del país, o la del PSOE de Rodríguez Zapatero que los "abandonó a su suerte".

"Nuestro campo se ha especializado, es exportador, ha sido eficiente, responsable con las ayudas y necesita un gobierno que siga creyendo en ellos", ha insistido Pablo Casado que ha comprometido mejores fiscales a quienes instalen su negocio en el mundo rural, reducciones en el IRPF o la eliminación del impuesto de sucesiones.

También ha reclamado igualdad en el acceso de servicios para esas generaciones que llevan "más de 40 años partiéndose la espalda por este país". De ahí que haya insistido en que, pese a las voces que consideran un despilfarro tener abiertos colegios con cuatro alumnos, los van a "mantener" o los centros de salud y la asistencia a los mayores, "modelos pioneros y de éxito" en las autonomías en las que gobierna el PP.

En este punto, ha afeado al Gobierno de Pedro Sánchez y les ha señalado de poner en peligro la vida en el medio rural con sus "rebajas de primavera". "Lo ha hecho con las pensiones, ahora quiere tocar las de videudad, también con nuestro plan de llevar banda ancha de calidad a todo el País, rebajando la potencia de 300 megas a los 80, y lo hará también con la oferta de empleo público que aprobó este viernes", ha lamentado.

También ha arremetido contra la "descarbonización demagógica" que afecta a zonas como la de León y que "por el capricho de una ministra" se va a adelantar "cinco o diez años" contra lo firmado en la Unión Europea. Unas críticas que se suman a las del diésel y que, según Casado, ha provocado más de 12.000 despidos desde que Pedro Sánchez gobierna.

Por eso ha reclamado el voto, porque el PP es el partido "de la España rural", el que sabe "servir a sus habitantes", el que está comprometido con sus "orígenes" y con unas "generaciones" que han trabajado para hacer de España el "gran país que es".

DISPERSIÓN DEL VOTO

En este punto, ha advertido de que el PP no va a permitir las "ocurrencias de subir impuestos y gasto, de rebajar lo que ya se ha aprobado, que manden los independentistas de Torra para negociar referéndum con Iceta y romper la igualdad y la seguridad de los españoles".

De ahí que insista, en su compromiso, si gobierna, de que España no se "empequeñezca", como cuando preside la izquierda, de "mirar al futuro y a todos", y ha pedido reflexionar sobre si dispersar el voto no significa también "dispersar la unidad nacional". "No somos perfectos como los demás pero lo hemos hecho mucho mejor que otros", ha concluido.