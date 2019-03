David Narváez da por bueno el empate

David Narváez, que ejerció de capitán del Xerez CD en el Carlos Marchena, compareció en rueda de prensa para explicar sobre el partido ante el CD Cabecense que “sabíamos que el partido iba a ser complicado porque ellos defensivamente trabajan muy bien y hacen un tipo de juego distinto al nuestro. Hicimos lo que el míster quería, jugar por fuera, porque por dentro era complicado. El empate ha sido bueno, la permanencia está ahí, nos faltarán quizás dos puntos”

El atacante azulino repitió como titular y se lo agradece a Calle: "Me encuentro bien, Nene no me dio la oportunidad o no me quiso dar el sitio y la llegada de Calle me ha venido bien. Tengo que seguir así e ir partido a partido porque me faltaba ritmo. Tengo que seguir trabajando, tengo hambre de fútbol, que es lo que más me gusta".

A partir de ahora, destaca el azulino que "tenemos que disfrutar, tenemos equipo para tocar la pelota y hacer buenas cosas pero ni al principio de temporada ni con Nene las hicimos. El equipo necesitaba esta chispa, este rol, nos gusta el fútbol”.