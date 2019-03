Subidón en Chapín (3-0)

XEREZ DFC 3 - CONIL CF 0

El Xerez Deportivo FC ya es equipo de play-offs –momentáneamente eso sí- después de ganar al Conil CF en Chapín por 3 goles a 0, a pesar de realizar una primera mitad bastante espesa. Los de García Tébar se colocan cuartos en la clasificación, con 66 puntos, por primera vez en toda la temporada, a falta de seis partidos decisivos para que concluya la campaña y gracias a la carambola de resultados negativos de sus rivales más directos.

Lo cierto es que la primera mitad del Xerez DFC recordaba a muchos al partido de hace dos domingos frente al Puente Genil. Un equipo incapaz de crear ocasiones de gol y ofreciendo pocas sensaciones de peligro sobre su rival, a pesar de que Marcelo comenzara avisando en el minuto 4 con un disparo duro desde el punto de penalti que salvó la defensa conileña. A partir de ahí, poco más sucedió en ninguna de las dos porterías durante los primeros 45 minutos.

Con los jugadores en vestuarios, los resultados de sus rivales más directos invitaban a soñar. Los Barrios empataba en Lepe y el Córdoba B perdía en casa frente al Coria. Eso significaba que si todo acababa así y el Xerez ganaba, los azulinos eran equipo de play-offs.

Nadie sabe aún qué ocurrió en ese vestuario, pero el XDFC que salió en la segunda mitad fue otro al que vimos en la primera. Actitud, garra y presión desde el primer segundo hicieron que poco a poco el Conil se fuera encerrando atrás y el Xerez DFC jugara en campo contrario prácticamente durante toda la segunda mitad.

A pesar de ello, Antonio Jesús, que actuaba como mediapunta por detrás de Casares, no conseguía conectar con éste y eso el Xerez DFC lo notaba. Hacía falta un cambio y ese cambio era Gallardo. En esta ocasión García Tébar no quiso esperar y en el minuto 50 decidió dar entrada a Adrián Gallardo por un Antonio Jesús que no termina de encontrarse.

Ya con el pichichi del equipo en el campo, el Conil gozó de la oportunidad más clara del partido hasta el momento. Una falta desde el borde del área perfectamente ejecutada por Mejías se fue al larguero y el rebote lo sacó Joaqui bajo palos. Fue la única ocasión del encuentro del conjunto visitante, pero qué ocasión.

Y como esto es fútbol, del miedo se pasó al júbilo en un instante. En el minuto 59, Bello ponía un córner perfectamente medido a la cabeza de Adri Gallardo que remató a placer en el interior del área para perforar la red y colocar el primero en el marcador. El Xerez DFC, lejos de arrugarse o especular como en tiempos pasados, quería el segundo cuanto antes. El ambiente en las gradas, con 2.224 espectadores, era espectacular.

Corría el minuto 68 cuando Bello iniciaba jugada desde la zona de tres cuartos de campo, abriendo un pase a la izquierda para Casares. El delantero xerecista sólo tuvo que levantar la cabeza y tirar de la calidad que le sobra para poner un centro al punto de penalti que de nuevo iba a rematar Gallardo, poniendo el segundo en el marcador y en su cuenta particular. Son ya 17 los goles que lleva este jugador esta temporada.

Ahora sí, la tranquilidad y el alivio eran mucho mayores, a pesar de que los xerecistas querían más y seguían con esa faceta ofensiva que tanto gusta a su afición, que más se lo agradecía.

Ya con un Conil hundido y sin jugar en el campo del Xerez DFC, Khalok, que salió en la segunda mitad, anotó el tercero para los suyos, sentenciando ahora sí el partido y sellando la cuarta plaza para los suyos. El extremo, en una carrera por banda derecha, vio cómo su par le robó el esférico, aunque persistió hasta la línea de fondo y consiguió llevarse un balón que acabaría transformando por debajo de las piernas de Carmuega.

A partir de ahí el partido murió. Carlos Cuenca, que volvía a casa, poco pudo ofrecer a los suyos. Tampoco Expósito, que volvía a pisar Chapín. Los xerecistas supieron cambiar la mala dinámica de la primera parte, ayudados por su goleador Gallardo.

Son tres puntos de oro que permiten al Xerez Deportivo FC soñar un poco más con la promoción. Ahora dependen de sí mismos y restan seis partidos únicamente que pueden hacerse eternos. Aunque la dinámica del equipo es ascendente y positiva. Próximo domingo largo viaje a Espiel. Rival asequible, que no fácil. Sino que se lo pregunten al Betis Deportivo hoy.

Ficha técnica:

Xerez Deportivo FC: Juan Flere; Marcelo, Adri Rodríguez, Joaqui, Juan Gómez, Robin; Heredia (Khalok 72), Antonio Jesús (Adrián Gallardo 52’), Álex Colorado (Jorge Herrero 73’), Bello y Javi Casares.

Conil CF: Carmuega; Ramírez, David León, Gallardo, Beltrán; Medina, Romero (Navarro 68′), Narváez; Rodríguez (Juanca 64’), Mejías (Menacho 71’) y Cuenca.

Árbitros: Ramón Manchón Muñoz, Sergio Granero Guzmán, Kevin Moreno Lapeira (Sevilla). Amonestaron con cartulina amarilla a Antonio Bello, por parte local y a Carmuega, David León, Corpi y Juanca, por parte visitante.

Goles: 1-0: Adrián Gallardo (58’); 2-0: Adrián Gallardo (67’); 3-0: Khalok (79’).

Incidencias: 36ª jornada del Grupo X de Tercera División disputada en el Estadio Municipal de Chapín ante 2224 espectadores y una recaudación de 2966 euros.