Alberto Iturralde se estrena con derrota preocupante

Alberto Iturralde se estrena como primer entrenador del Real Unión con ua derrota preocupante que le deja en una situación muy delicada. Porque ya no tiene el comodín del cambio de entrenador, y porque aún habíendolo gastado no ha reaccionado como se esperaba. En su primera final de lo que resta de temporada dejó escapar una de sus cartas más fiables, y ahora se queda muy tocado. Todo después de perder 0-2 en el Stadium Gal contra la Cultura de Durango, que llegaba a Irún como colista. La afición explotó ya harta de una dinámica que está llevando al equipo irundarra hacía el peligroso pozo de la tercera división.

Momentos delicados para un histórico como el Real Unión. El tiempo se agota y debe reaccionar ya. No valen excusas. Porque empieza a ser insoportable. Iturralde acaba de aterrizar y tiene mucho trabajo por delante. Su debut fue una pesadilla, porque no logró cortar la dinámica negativa en la que está inmerso el conjunto irundarra, que lejos de espabilar, dio la sensación de estar sumido en un doloroso letargo del que cada vez va a ser más dificíl despertar. Porque está a un punto de la salvación, pero se está quedado sin rivales y la temporada se puede convertir un cara a caracon el Izarra, lo que convierte la recta final de liga en una especie de ruleta rusa que no suele acabar bien.

Contra la Cultural jugó mal. Hay que decirlo. Ituralde no consiguió encontrar el equilibrio que busca de su Real Unió, que ni defendió como se debe, ni atacó como se necesita una situación tan compleja como ésta. Aguantó casi una hora el empate, que viendo como iba lacosa, hasta no parecía mal botín. Pero en seis minutos todo se fue al traste. Dos errores defensivos le volvieron a condenar y le hicieron perder otra bala para salir del problemón morrocotudo en el que se ha metido. Ya no se puede mirar al banquillo, de nada sirve. Ya se ha cambiado de entrenador. Pero el problema sigue ahí, y seguirá aunque se salve la categoría, que a día de hoy parece difícil, por mucho que paradógicamente siga dependiendo de sí mismo. Para cmabiar las cosas en la entidad irundarra hay que mirar más arriba. El cambio de ciclo ha llegado. Pero quien tiene que verlo, tiene que verlo. Y sino, ésto va encaminado a una muerte lenta y dolorosa. Al tiempo.