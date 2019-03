Ciudadanos arranca la precampaña en Benavente

Ciudadanos Zamora ha arrancado su campaña electoral este sábado en Benavente. Los candidatos al Congreso y al Senado han paseado por el centro de la ciudad antes de reunirse con afiliados y simpatiantes. En vísperas de la revuelta de la España vaciada, que también apoya el partido naranja, el candidato a la Cámara Baja, José Antonio Bartolomé, ha explicado las medidas que Ciudadanos presenta para frenar la despoblación en provincias como Zamora. La reducción del IRPF en municipios con menos de 5000 habitantes, tarifa plana para los autónomos y exención para las autónomas durante los primeros 3 años de su maternidad para incentivar la natalidad, son algunas de las propuestas que el candidato recordó.

Bartolomé también se ha referido al polémico voto útil al que apelan sus adversarios políticos en Zamora en pugna por el segundo diputado de la circunscripción zamorana. Y ha advertido que “es imposible que votando al centro derecha el PSOE obtenga ese segundo escaño, que será para el PP o Ciudadanos; en Zamora esa es una falsa polémica”, ha asegurado.

En su arranque de campaña en Benavente, acompañaba a los candidatos a las Cortes Generales el que será también cabeza de lista por Ciudadanos al Ayuntamiento de Benavente, Jesús María Saldaña, quien fuera alcalde a finales de los 80 por el CDS. Saldaña dejó la política municipal en 1999 siendo concejal centrista y vuelve a aspirar a la Alcaldía “con una ilusión diferente, preocupado por el difícil momento que está atravesando Benavente, desde hace años en regresión, con pérdida de población y negocios vacíos”. “Mi pueblo no ha sabido aprovechar las oportunidades”, ha dicho el exalcalde centrista que gobernó 4 años en alianza con el PP. Preguntado por pactos postelectorales, Saldaña no ha precisado preferencias:” Mi idea no es estar aquí para perjudicar al pueblo, de estar en la oposición…. El pueblo decidirá, pero nosotros no estaremos ahí para poner zancadillas a nadie y si no somos nosotros, no vamos a ser una oposición hostil como hemos visto estos años”, sentenció Jesús María Saldaña.