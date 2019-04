Alberto Galán habla de "La imagen más allá del Barroco"

Alberto Galán nos contaba en Hoy por Hoy Campo de Gibraltar que el barroco nunca se fue y que este sigue estando presente en nuestra cultura. Para explicar las conexiones entre el Barroco y la fotografía actual, "al principio no lo encajaba pero después de pensarlo me di cuenta que valía la pena preparar algo que me ha dado mucho juego y me ha hecho pensar que es algo de lo que hay mucho que hablar". esta charla se enmarca dentro del ciclo "Obras con voz", que desarrolla el Museo Municipal al calor de la celebración de la exposición "El Barroco en la Colección Cajasol".

No podíamos dejar de mencionar en nuestra charla a uno de nuestros grandes fotógrafos, es el caso de Mariano Vargas, "son fotógrafoss que se acercan mucho a lo que hacían Murillo o Canaletto. Mariano tiene mucho que ver con la cultura de la imagen barroca".

Y aprovechamos la presencia en el programa, del presidente de la UFCA, para hablar de una nueva actividad prevista para el fin de semana. Se trata de una conferencia el viernes, a las siete de la tarde, y de un taller que se celebrará durante la jornada del sábado en la Escuela de UFCA, en la calle Millán Picazo, bajo el título de "El placer de lo analógico"

Vuelve a la UFCA la magia del blanco y negro con un taller único, de un grande de la fotografía española, Julio Álvarez Yagüe, "con el que vamos a aprender un montón de cosas pero sobre todo a crear imágenes únicas y personales, con química y luz."

Lo explica Alberto "a estas alturas de la película nadie duda de los excesos y la saturación de imágenes que nos ha traído el medio digital. No es un problema de la tecnología sino de un uso a veces excesivo e inadecuado de la misma. La inmediatez es irresistible pero ¿se nos ha olvidado el placer de fotografiar? Experimentar con la fotografía química no es ningún paso atrás, todo lo contrario, es una forma de invertir los tiempos para disfrutar cada segundo del placer de crear imágenes".