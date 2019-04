Barcala: "Avant no tiene razón de ser si no cumple con su objeto social"

El Ayuntamiento de Alicante continua con su ofensiva para cambiar la adenda al convenio de Avant. Como anunció a finales de la semana pasada ha cursado la petición formal para que se convoque una Junta General Extraordinaria de la sociedad. Recuerda el alcalde que Avant "no tiene razón de ser" si asume una modificación que acaba con su "objetivo social".

Y ese objetivo pasa por garantizar las infraestructuras para Alicante que se adoptaron por todas las partes en 2017 y que ahora con la adenda planteada por el Consejo de Ministros no sucede.

Mantiene Luis Barcala que la modificación "ata" a la ciudad durante 10 años y además implica la supresión para Alicante de importantes inversiones a cambio de un Parque Central que es la "mitad del proyectado" inicialmente. Pide a todas las partes implicadas sentarse a negociar la adenda final antes de firmarla.

El primer edil, que ha solicitado el encuentro porque la ley de sociedades establece tener un 5 % de participación para hacerlo y el consistorio cuenta con el 25, apela a la "responsabilidad" del presidente de la sociedad Avant para convocar la junta a la mayor celeridad y antes de agotar los dos meses de los que dispone.

Además, Barcala reclama que se dé cuenta en la misma reunión de la constitución y acuerdos adoptados en el seno de la comisión de trabajo que Avant decidió constituir el 20 de julio de 2017 entre sus integrantes. Se creó, recuerda el alcalde para la redacción de la adenda al acuerdo de 2003.

Por cierto, que la solicitud del alcalde está respaldada por Compromís, que no lo ve mal, aunque "llega tarde", dice el portavoz Natxo Bellido. Ellos la están reclamando desde septiembre, dice, para justamente pactar los términos de la adenda.

Pero pide Bellido "no marear" y apostar por una adenda que garantiza una "realidad" para la ciudad que es el Parque Central. Eso no quita, dice, que no se reivindiquen los acuerdos alcanzados en 2003.