El Burger King del Calatrava denuncia que sus clientes tienen que acceder al restaurante por una puerta de emergencia

Día 1 de abril y primer día de cierre del Centro Comercial Modoo ubicado en el edificio Calatrava de Oviedo. Cierre anunciado por la gerencia del centro pero con una salvedad, la del Burger King que denunció que tenía contrato en vigor y consiguió medidas cautelares que obligaban a que el equipamiento permaneciera abierto hasta que se resolviera la vía judicial.

Esta mañana la puerta principal permanecía cerrada y con un cartel en que se informaba de que el acceso al Burger King se haría por un lateral, por la calle Eduardo Herrera. Allí el gerente del restaurante de comida rápida, Adrián Cuevas, explicaba cómo era ese acceso, cuanto menos poco adecuado: "Los clientes tendrán que pasar por un pasillo más bien oscuro, en el que se encuentra el cuarto de basuras, con los consiguientes malos olores". Además si se mira al techo se puede ver todo un parcheado que no da muy buena impresión, y que incluso no parece muy seguro. Se trata de una primera reparación, nada permanente, tras las importantes filtraciones de agua provenientes del Palacio de Congresos, que hubo hace casi dos años, el mismo tiempo que esa entrada estuvo clausurada por motivos de seguridad. Sin embargo, según denunciaba irónicamente el gerente del Burger King: "parece que ahora el acceso si vale, ahora si es seguro".

Adrián Cuevas anunciaba que estudiarán las medidas a tomar y declaraba que con estas actuaciones la propiedad del Modoo, solo busca perjudicarles, a pesar de tener medidas judiciales cautelares que obligan a mantener el equipamiento abierto para dar servicio al local que ocupa el restaurante denunciante.

Por su parte, el dueño de Telepizza, Andrés García, también acudió este mediodía al centro para abrir su negocio pero desde el servicio de seguridad del edificio le dijeron que no tenía permiso para entrar. El franquiciado asegura que tiene derecho a abrir al tener contrato hasta 2024, y ante la negativa de la gerente del Modoo, Paloma Hernández, a reunirse con él, hoy mismo denunciará su situación en un juzgado. El contrato no está rescindido, explicaba Andrés García junto a su abogado, Miguél Valdés, que apuntaba que podía ser un delito de coacciones. "Lo que tienen que hacer, apuntaba el letrado, es rescindir el contrato en indemnizar, y si no hay acuerdo hacerlo ante un juez", y añadía que "lo lamentable es que la gerente no esté aquí"; que su cliente va a perder la franquicia con el consiguiente perjuicio, y que lo que están haciendo con él "es un atropello ante el que no se puede quedar quieto".

En el Burger King del Calatrava trabajaban 47 empleados, de los cuales el dueño ya ha tenido que despedir a 7 a causa del anunciado cierre, mientras que el Telepizza da trabajo a 9 personas y el dueño teme perder la franquicia.