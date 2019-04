Profesiones que tus padres no entienden

Los lunes, en Hoy por Hoy Asturias, Beatriz Balbona ejerce de particular cicerone por los nuevos usos y costumbre que nos llegan en esta sociedad que se mueve tan rápido. Lo hace en el espacio Joven In, con la colaboración de Caja Rural de Asturias. En esta ocasión, Bea nos habla de los nuevos trabajos, esos que tus padres no entienden. Además nos muestra como son las nuevas formas de publicidad en movimiento, qué lugares son los mejores para observar el cielo y de qué manera está cambiando la celebración de las bodas.

Cada vez el mundo del trabajo se está especializando de manera más concreta y surgen trabajos que en algunas ocasiones no sabemos explicar claramente

Estos son algunos de los ejemplos más llamativos:

• Nano – médico: de cara a 2020 los médicos con conocimientos técnicos tecnológicos cada vez serás más buscados para poder aplicar sus conocimientos de salud a través de soluciones tecnológicas.

• Professional head hunter: en el futuro próximo se prevé que las figuras profesionales de alto nivel necesitarán representantes que gestionen sus contactos con las empresas y el cierre de acuerdos.

• Maestro online: una profesión que hoy es ya una realidad y muchos están dirigiendo el aprendizaje al canal digital por motivos de tiempo y conciliación con otras actividades como el trabajo.

• Gerente de seguridad lógica: es el responsable de gestionar la información de la empresa y decidir quiénes pueden ver qué tipo de información en el interior de la misma.

• Científico de datos: es aquel que a través de la estadística conoce y estudia los patrones de comportamiento de los clientes para traducirlos a otros sectores como el marketing y ofrecer servicios a los propios consumidores.

Publicidad en movimiento. También los tiempos están cambiando en el sector de la publicidad. La agencia de publicidad asturiana Impacto Dual ha transformado la ya conocida publicidad de los Mupi’s que encontramos por la calle en un nuevo sistema tecnológico para llegar al público Una solución tecnológica e itinerante, consiste en una mochila que integra una pantalla de led y una batería. Estos hombres-anuncio puedes moverse para captar la atención de los pasantes en cualquier momento.

El turismo de las estrellas. Cada vez que reservamos nuestras vacaciones esperamos que sean momentos especiales, momentos únicos que nos aporten algo más que pasar nuestro tiempo libre en un nuevo lugar. Sabemos que los viajes personalizados y excepcionales son una de las atracciones principales para muchos viajeros hoy en día. Una de las experiencias más especiales es el contacto con las estrellas, por esto, el turismo astronómico se convierte en una novedad en viajes para los que huyen de la luz de las ciudades. Algunos de los destinos más interesantes son:

- El anillo de Kerry en la península de Iveragh (Irlanda) donde es posible tener una clara vista a ojo desnudo de la vía láctea como si estuvieras en el Cañón del Colorado o los desiertos de Africa.

- En Havelland (Alemania), existe una zona a 70km de Berlin, reconocida por la Asociación de los cielos Oscuros como uno de los lugares más impresionantes para misionar estrellas.

- El Gran lago Alqueva en Portugal, en Alentejo, donde se celebra cada año la Star Party, un encuentro de aficionados de astronomía.

- Islas Canarias, en el interior del parque nacional de la Caldera del Taburiente, se encuentra la batería de telescopios más grande del mundo y en Tenerife el telescopio solar más grande con una apertura de 1,5m.

Las Slow Wedings. La tendencia Slow, hoy se aplica a distintos sectores, pero en esta época del año las bodas toman un papel principal. Las bodas Slow son una filosofía en la que se las decisiones de los novios son la prioridad. Buscar un lugar al aire libre lejos de las restricciones de protocolo, simplificar la elección de invitados y convite.

Cada vez se busca más concentrar las energías en celebraciones más sencillas y breves, dirigir la atención a la diversión del evento, disfrutar desde los preparativos compartiendo ese momento con los invitados La música y el convite se convierten cada vez más en una fiesta lejos de las largas bodas preorganizadas.