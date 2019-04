El PSOE de Socuéllamos define como "oportunista" el trabajo de PP y UPyD a dos meses de las elecciones

La candidata por el Partido Socialista de Socuéllamos, Elena García Zalve, ha comparecido en rueda de prensa donde ha afirmado que tras ver como PP y UPyD asaltaban el Gobierno para hacerse con el poder “con mentiras y engaños”, se pone de manifiesto que Socuéllamos ha perdido tres años en los que el trabajo ha brillado por su ausencia.

Incide en que en el último Pleno han visto como ante las preguntas del Grupo municipal socialista por cuestiones como ampliar las partidas para planes de empleo, limpieza de calles, arreglo de instalaciones deportivas, entre otras, el equipo de Gobierno contestaba que están trabajando en ello.

Explica García Zalve que, ahora, a falta de tan solo dos meses para las elecciones, pretenden ponerse a trabajar en todo aquello en lo que no han empleado ni un solo minuto el resto de la legislatura. Para el Grupo Socialista, “es lamentable que este equipo de gobierno pretenda ponerse a trabajar solo de cara a elecciones, algo que, dicen, no solo es oportunista sino que deja muy en evidencia a qué vinieron PP y UPyD a este Ayuntamiento, que no es a otra cosa que a ocupar sillones y a engañar a la gente”.