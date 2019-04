USE-Bierzo pide a la alcaldesa que autorice ya los remanentes

USE-Bierzo pide a la alcaldesa de Ponferrada que inicie el expediente para que se puedan destinar los remanentes del presupuesto de este año a obras financieramente sostenibles.

Dice el líder de la formación, Samuel Folgueral que el Real Decreto publicado el sábado pasado por el Gobierno en el BOE permite la disponibilidad de esos fondos sin que resulte preceptivo su uso para la amortización de deuda tal y como ahora para perseguir la regidora que, a finales de año, se mostraba más partidaria de consensuar con la oposición el reparto de esos 12 millones de euros.

Ahora, dice Folgueral, lo más beneficioso para la ciudadanía sería, o bien llegar a un acuerdo para determinar las obras a financiar, o bien dejar todo previsto para su uso para la corporación entrante. En todo caso, y dado el abanico de infraestructuras y servicios que se pueden financiar, 'lo menos adecuado sería dedicarlos a la amortización de deuda', señaló.

En otro orden de cosas, Folgueral ha anunciado este lunes que 'solicitará una reclamación patrimonial personal contra quienes han utilizado el asunto de los sueldos del bipartito para causar daño político y personal a los afectados' apuntó. Asegura que el acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se firmó la compensación de los salarios no sólo 'es firme sino que pasó por el pleno dentro de los decreto de alcaldía aportados en la sesión del 29 de junio de 2018', apuntó. De hecho, el asunto cuenta con un informe del Consultivo que respalda la compensación reitera Folgueral quien no entiende porque el portavoz socialista, Olegario Ramón sólo considera ‘muy flojos’ los dictámenes del organismo cuando no rubrican sus palabras. Es más, ese mismo informe también recoge que la posibilidad de efectuar la compensación es potestad del alcalde-presidente sin necesidad de someterlo al pleno.