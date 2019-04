El Carnaval de Día de Los Cristianos reúne a 20.000 personas

El ayuntamiento de Arona, de la mano de LOS40 Canarias, ha celebrado el Carnaval de día más espectacular del sur de Tenerife con más de 20.000 personas. Un día que comenzaba lluvioso pero que recuperaba un sol resplandeciente en poco tiempo, logrando que la fiesta continuara con su curso. Óscar Martínez hacía saltar al público al grito de “Yo también me mojo” consiguiendo una respuesta entregada de los asistentes que no dudaron en continuar con la celebración.

El evento, organizado por el área de Fiestas, con la concejala Pura Martín a la cabeza, contaba con dos escenarios que envolvían el ambiente con mucha música, mascaritas y los grupos más representativos del Carnaval. En la plaza de la Pescadora se concentraba la fiesta más familiar con concurso de disfraces en el que la concejala de Juventud, Yolanda Mendoza, hacía la entrega de 6 premios infantiles y adultos a los atuendos más originales.

Un escenario con representación de otras islas como Samba do corazón desde La Palma y la Comparsa Agulay de La Gomera, además de las actuaciones musicales de la Academia AMAE con Giosy Moltino (participante del programa La Voz), Érika, Pol Ferreres y Martina Aripson, en un espacio el que también eran protagonistas la academia Dile que sí, Kulikitakas, el grupo Dance Up de los colegios de La Camella y Chayofa, el grupo de danza de CEIP Las Américas, Garbo la Turuleta y las comparsas Playeritos y Guajeiros, que hacían brillar, en primera línea de playa la esencia del Carnaval Internacional de Los Cristianos, siendo las comparsas del municipio las que dinamizaban también la zona comercial con un espectacular pasacalle que impresionaba a residentes y turistas.

Arona

El escenario principal, en el Recinto del Carnaval recibía muchas de las propuestas musicales más actuales y demandadas del panorama musical nacional, que suman centenares de millones de reproducciones en las plataformas digitales. 14 artistas entre djs y cantantes y 8 horas de música sin interrupción que hacían vibrar al público con una variada selección de éxitos.

Un evento que ha contado con algunos de los miembros de la academia más famosa de televisión, Operación Triunfo, como Nerea, Ricky Merino o Roi Méndez, que han compartido escenario con Ana Mena, David Lafuente olos colombianos OBS, consiguiendo un recinto repleto de personas dispuestas a disfrutar de uno de los días más grandes y esperados del Carnaval de Arona.

Un espectáculo en el que también los deejays y locutores de LOS40, Óscar Martínez y Dani Moreno El Gallo levantaban y hacían cantar al público con las mejores selecciones de música. “Vamos Arona”, “Ni Venecia, ni Brasil, el mejor Carnaval está aquí”, eran algunas de las frases que ambos artistas ofrecían al público, luciendo incluso la bandera de Canarias en algunas de las representaciones.

Arona

El show también ha ofrecido un espacio significativo para los artistas con mayor proyección del archipiélago: Renzo El Selector, Josh Acosta, Ambicious o Ray Castellano, destacados del programa regional CLICK and ROLL de LOS40, que se entrelazaban entre las actuaciones del resto de artistas.

Un carnaval que terminaba con el tradicional “gracias Arona” y un recinto abarrotado que ha superado la expectativas, consiguiendo a pesar de la lluvia, más asistencia que en años anteriores.

La ruta playera más carnavalera

Un año más la Playa de los Cristianos ha sido testigo de uno de los actos más importantes del día, la Ruta Playera. Una iniciativa que ha nacido del corazón de Los Cristianos. Los vecinos y vecinas del municipio lucían sus mejores disfraces para mantener viva la tradición de este recorrido carnavalero que ha incrementado el nivel de participación durante los últimos tres años.

Diversión con Seguridad y Responsabilidad

Desde el Ayuntamiento de Arona se ha impulsado un plan de seguridad completo, con más de 150 profesionales en un Carnaval de día que ha sido multitudinario. En la apuesta del grupo de gobierno, por un Carnaval responsable, integrador, accesible y más sostenible se han desarrollado diferentes campañas con resultados efectivos entre las diferentes celebraciones.

El hospital de campaña, dotado de un amplio equipo de profesionales registraba 6 incidencias mínimas que se han podido solventar en el lugar de actuación.

A través del Patronato de Servicios Sociales, se ha ubicado un Punto Violeta de información, prevención acompañamiento y asesoramiento para todas aquellas mujeres que requieran una atención inmediata y orientación de cómo actuar ante casos de violencia sexual, con la finalidad de crear un espacio seguro y libre de violencia sexual en el entorno de los carnavales, un punto informativo que no ha registrado incidencias.

Desde el área de Educación se ha realizado una campaña de concienciación para sensibilizar e informar a jóvenes “en ambientes de diversión” y “promocionar comportamientos saludables”. Durante el Carnaval de Día la Unidad Municipal de Adicciones (UMA), ha contado con stands informativos, junto a Cruz Roja, donde se han desarrollado diferentes talleres de prevención.

Un Carnaval en el que la sostenibilidad también ha estado presente con stands de información relacionada con la separación de residuos y el cuidado del medio ambiente, incluyendo una campaña de entrega de vasos reutilizables a los asistentes

Se abre la noche a son de Billo´s Caracas Boys

Una vez finalizados los actos del Carnaval de día, la orquesta venezolana fundada en 1940 llenaba el escenario principal. Los ídolos de la década de los `80, Billo´s Caracas Boys, mantenían la afluencia de público que bailaba los temas más representativos de la banda has aproximadamente las once de la noche. La fiesta continuaba con las orquestas Deliciosa y The Regueton Band en el escenario del recinto del Carnaval Internacional de Los Cristianos y en la plaza del Pescador y la calle Valle Menéndez con Zona Dj con deejays locales.