Sobre el bloqueo de las transferencias

Dicen que fue la ministra de Hacienda, pero no tengo yo muy claro quien decidió bautizar como ‘viernes sociales’ lo que no es otra cosa que una política de decisiones claramente electoralistas que convierte al Gobierno de la nación y al Consejo de Ministras, Ministros y etcétera, en un repartidor de cuartos a ese puñado de regiones o sectores en los que el PSOE quiere mejorar sus resultados electorales.

En lo que va de este año de 2019, el Consejo se ha dedicado con descaro absoluto a inyectar recursos en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Baleares. También se preveía una inversión extraordinariamente importante para Andalucía, interrumpida tras la formación de un Gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos en la región. Cataluña ha recibido en los últimos meses 1.855 millones, en Valencia, donde gobiernan el PSOE y Compromís, Sánchez ha inyectado desde enero la friolera de 1.237 millones. Y a Baleares, en dónde el PSOE cogobierna con los independentistas que reclaman –también- un futuro referéndum de autodeterminación, le han mandado 517 millones.

Y aquí seguimos a la espera de los más de 300 millones del ejercicio 2018 que no se han ejecutado por parte de Madrid, o de que se abonen las cantidades pendientes del anterior convenio de carreteras, se firmen los convenios de infraestructuras o se abonen los 18 millones del plan para combatir la pobreza. No es un regalo: se trata de dinero comprometido, dinero acordado y presupuestado, que el Gobierno de España no incorpora ni transfiere, y que es imprescindible en las islas,. Se trata de dinero y recursos que pertenecen a los canarios y que el PSOE de las islas se niega a exigir. Nunca en la reciente historia democrática de Canarias los socialistas habían mantenido una posición tan dócil ante la administración central, máxime cuando muchas de las cantidades que ahora se reclaman –las del convenio de carreteras por ejemplo- fueron peleadas por ellos, los socialistas, cuando gobernaba el Partido Popular en Madrid e hizo lo mismo que hace ahora el PSOE de Sánchez. Un poco de coherencia nos vendría bien.