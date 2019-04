Esperanzas e incógnitas para el tramo final de Liga

El empate ante el Oviedo en el Carlos Tartiere deja varios apuntes de cara al futuro del Deportivo. Sin duda, el más positivo, la vuelta de Carlos Fernández. Después de dos meses al margen, el futbolista sevillano regresó al once y con él la esperanza. Por sus cualidades, es un jugador desequilibrante para Segunda y el Dépor mejora con su presencia. Sin ir más lejos, ayer ya asistió de manera magistral a Quique en el 1-1.

Al margen de Carlos, otra de las esperanzas de cara al futuro es el regreso de Edu Expósito. Tras cumplir sanción ante Almería y Oviedo, el centrocampista catalán ya podrá ser de la partida el próximo sábado ante el Rayo Majadahonda. No en vano, hasta la expulsión estaba siendo el mejor hombre de Natxo González.

En el apartado de las incógnitas, destaca el caso de Vítor Silva. El ex del Reus volvió a dejar en el Tartiere destellos de la calidad de atesora. Su buen trato de balón hace de él una opción muy válida para uno de los vértices del rombo. Sin embargo, de cara al tramo final de liga, la duda es saber para cuántos minutos puede estar.

No es el único interrogante. Las situaciones de hombres como Fede Cartabia o Borja Valle generan cierta incertidumbre. Tanto el berciano como el rosarino arrancaban la pretemporada con la etiqueta de hombres importantes. Sin embargo, conforme ha ido avanzando la liga, su rendimiento ha provocado que vayan entrando y saliendo del once. Para más inri, la recuperación del rombo agiganta las dudas en torno a la situación en la que quedan.

Pistas para el futuro

Parece difícil que se vuelva a repetir alguna de las combinaciones en el equipo inicial. El rombo fracasó cuando se vio a Didier Moreno y a Alex Bergantiños en el mismo equipo. El colombiano como interior no funcionó, y unido a otro jugador similar a él como el de la Sagrada Familia, la conclusión es que el rombo sólo tiene sentido cuando se apuesta por jugadores más creativos en esos vértices del sistema. Todo apunta a que Moreno se hará con la titularidad por delante de la defensa. Sin embargo Bergantiños no estará ante el Rayo Mahadahonda por acumulación de tarjetas, esto abre una pequeña ventana para Mosquera. Las perspectivas para Mosquera no son las mejores en los diez partidos que restan.

De todos modos los laterales tampoco atraviesan por su mejor momento. Caballo está a años luz de la versión que dejó ver a principios de temporada. Sin embargo, todo apunta a que Saúl no tendrá gran protagonismo en lo que resta de Liga. La apuesta clara por el de Salamanca dejó a Saúl en una situación de ostracismo de la que es difícil que se pueda recuperar ya. Tampoco funciona en los últimos partidos David Simón, que a pesar de todo, sigue gozando de la máxima confianza de su entrenador. El perfil de Eneko Bóveda, con menos profundidad que su rival por jugar, le resta opciones de protagonismo en esta recta final.