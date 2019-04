Sandro Pérez no se baja del podio

El joven piloto eldense de Karting, Sandro Pérez volvió a subirse al podio en la segunda cita del Campeonato de Karting de la Comunidad Valenciana al alcanzar la segunda posición en un día complicado que arrancó con muchas dudas por las condiciones meteorológicas cambiantes ya que la previsión era de lluvia, una situación muy diferente a la vivida el viernes y sábado.

La primera sesión fue el warm up que se celebró en seco y Sandro marcó un gran tiempo ocupando la primera posición. Posteriormente, la sesión cronometrada, fue declarada en seco, pero una vez iniciada, concretamente, en la tercera vuelta, apareció la lluvia y con ello tuvo que detenerse.

Una vez reanudada, a Sandro solo le daba tiempo de hacer una vuelta y media, algo insuficiente para poder mejorar el registro alcanzado anteriormente. Finalmente, el piloto Hawkers se clasificó en la décima posición para la parrilla de salida.

Eso no evitó que Sandro protagonizara una gran remontada, como siempre suele hacer, a pesar de los contratiempos. En la primera carrera, enseguida logró remontar de la décima a la tercera posición y a pesar de que los pilotos que ocupaban la cabeza de carrera, primero y segundo, se escaparon, rodó con un gran ritmo ocupando en varias vueltas la posición de podio. Teniendo en cuenta que la pista deslizaba mucho, Sandro recortó distancias con los pilotos que le precedían, pero tras un susto en el que se vio relegado a la séptima plaza, no quiso arriesgar demasiado, ya que las condiciones no eran las mejores así es que volvió a remontar hasta la cuarta posición, conformándose con ella y terminando cerca del podio.

En la segunda carrera, partió desde esa cuarta plaza y muy pronto se colocó en la segunda posición. Cuando el piloto que marchaba primero se había escapado ya con siete segundos de diferencia. El de Elda fue recortando tiempo en cada vuelta de forma espectacular y llegó a estar a tres segundos del líder, pero al sufrir otro susto por las condiciones de la pista, se descolgó un tanto y no pudo llegar para luchar por la victoria, algo que hubiera sido posible.

Escala una posición en la clasificación general y se coloca segundo

Sandro Pérez se subió al podio en la segunda posición, un resultado brillante después de un duro fin de semana, de mucho trabajo por parte de su equipo, el Monlau Karting Team. Ambos siguen aprendiendo y alcanzando experiencia en diferentes situaciones. Un nuevo podio que le confirma el objetivo de este fin de semana, que no era otro que el de escalar posiciones en la clasificación general. Llegó ocupando la tercera posición de la clasificación general y se marchó del Karting de Oropesa siendo segundo.

Fuente: Hawkersmotorsport.com