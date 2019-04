El Juan Ramón Jiménez comienza a operar por la tarde para acabar con las listas de espera

Este lunes se ha puesto en marcha el plan de choque para acabar con las listas de espera en sanidad. En Huelva está previsto que el Hospital Juan Ramón Jiménez empiece a operar por las tardes y los sábados. También el de Riotinto empieza desde hoy a operar una tarde más. La Junta espera reducir la lista de espera en más de 2.500 pacientes durante este año. Se ha contratado a casi una treintena de profesionales. Desde los sindicatos se quejan de falta de información.

Hace un mes fue el Hospital de Riotinto, el primero de toda Andalucía. Y desde hoy también el Hospital Juan Ramón Jiménez comienza a operar por las tardes de lunes a viernes, con la intención de sumar también los sábados.

Para este plan de choque se ha contratado a 22 profesionales en el Juan Ramón Jiménez, desde anestesistas a traumatólogos, enfermeros y administrativos. En Riotinto se han incorporado otros 6. El objetivo, reducir las listas de espera de la provincia. Más de 44.000 onubenses están en estas listas. Con este plan de choque se pretende restar unas 2.500 este año.

El Infanta Elena, por su parte, se va a implementar un plan concreto porque faltan especialistas de Traumatología, como ha explicado Bella Verano, delegada del Gobierno andaluz en Huelva.

Desde los sindicatos, mientras, se quejan de falta de información. CSIF, por ejemplo, pide una reunión urgente y en el Sindicato Médico preocupa cómo se van a planificar esas horas extras. Desconocen, además, el número de profesionales que se va a contratar, indica José María Hierro, vocal de Hospitales del Sindicato Médico en Huelva.

Las nuevas contrataciones se suelen abordar con los sindicatos en la comisión de bolsa, que hace meses que no se reúne. Desde el sindicato de enfermería también ignoran cómo serán el plan porque no se les ha trasladado a los profesionales. Reclamana más refuerzo no solo en los quirófanos, también en planta. Afirman que es un plan positivo pero que debería establecerse un plan a largo plazo, con turnos rotativos de tarde para acabar definitivamente con las listas de espera. Antonio Botello

Y mientras, lo que sí se va a retrasar por ahora es el refuerzo para acabar con las listas de espera en consultas porque hoy solo comienza el plan de choque en el caso de las intervenciones quirúrgicas.