Huelva podría convertirse en el Puerto aeroespacial de Europa

Huelva podria convertirse en el Puerto Aeroespacial de Europa con el proyecto que la empresa PLD SPACIE pretende llevar a cabo en los terrenos del Arenosillo del INTA. Con una inversión aún por cuantificar, la empresa pretende lanzar cohetes al espacio desde Huelva. El profesor e investigador de la Universidad de Huelva José Manuel Andújar ha asegurado en "Hoy por Hoy Huelva" que con la asusencia de trabas administrativas el primer cohete que podría lanzarse sería el denominado "MIURA 1" previsto para finales de este mismo año 2019. La infraestructura que precisa este nuevo proyecto son lanzadores portátiles. Luego se prevén otros lanzadores fijos para cohetes de mayor envergadura. El proyecto generaría empleo de calidad y cientos de millones de euros de negocios en Huelva.

Por el momento, como explica el profesor Andújar la única traba se soluciona dando seguridad jurídica a la empresa inversora. Se trata de un proyecto de inciativa privada. Sobre el proyecto CEUS de aviones no tripulados ha sido muy claro señalando en el proyecto está al borde del precipicio porque no se admite más prórrogas y los plazos corren. Ahora se está a la espera de que la Junta de Andalucía firme el convenio que de via libre al inicio de las obras porque el plazo aspira en octubre de 2020.

Asegura el profesor e investigador de la UHU, José Manuel Andujar que para este proyecto no hace falta mas inversión publica de la que ya hay disponible, el INTA va a destinar 6 millones de euros CEUS y hay inversión privada de sobra.

