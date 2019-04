La asociación Retinosis Gipuzkoa Begisare presenta hasta el 13 de abril en Palmera Montero la exposición "Experimenta la baja visión"

Comprender cómo ve una persona con baja visión puede ser difícil. Por desconocimiento, porque existen diferentes síntomas, y porque hay distintos grados de pérdida de visión. Las aplicaciones gratuitas Tengo Baja Visión y Tengo Baja Visión VR, desarrolladas por la asociación, permiten ponerse en la piel de una persona con baja visión.

Del 1 al 13 de abril Retinosis Gipuzkoa Begisare expondrá en Palmera Montero la exposición Experimenta la baja visión en la que, además de encontrar información sobre la condición, se podrá ver con baja visión. Solo es necesario que los participantes se descarguen la aplicación Tengo Baja Visión VR en su smartphone, seleccionen el síntoma a probar y el grado de evolución del mismo, introduzcan el móvil en las gafas VR a su disposición y se las pongan. Para obtener más información sobre el proyecto y poder ver la simulación a través de la pantalla del móvil sin necesidad de gafas VR, también se puede descargar la aplicación Tengo Baja Visión.

Con el fin de ahondar en el conocimiento de la baja visión, la asociación impartirá una charla explicativa a la ciudadanía. Será el jueves día 4 de abril a las 18:00 h. en Palmera Montero y en ella se explicará qué es la baja visión, el motivo y el significado del distintivo Tengo Baja Visión, y cómo interactuar correctamente con las personas con baja visión.

El transporte público Lurraldebus a través de su flota colaborará con la asociación a través de la colocación de cartelería anunciadora de la exposición Experimenta la Baja Visión. El Diario Vasco asimismo cederá espacios publicitarios en su edición impresa.

La asociación aprovechará la ocasión para realizar una campaña de visibilización de la baja visión. Bajo el lema “Tengo Baja Visión - Tenlo en cuenta”, y con el uso de las frases “Si te ignoro / Si no te saludo / Si te arrollo / Si no me aparto / Si necesito ayuda - TENLO EN CUENTA”, se pretende que la población comprenda y facilite la interacción social de las personas con baja visión. Se utilizarán para ello las pantallas interiores de autobuses LurraldeBus y Dbus, por cortesía de la empresa DVBus, y las marquesinas del municipio irunés.

Para que mejore la comprensión y la interacción social de las personas con baja visión es importante que quienes las atienden tengan en cuenta su problemática y conozcan cómo tratarlas adecuadamente. Para ello, una vez finalizada la exposición, Retinosis Gipuzkoa Begisare trabajará en colaboración con asociaciones de comerciantes del municipio. Se informará a través de sus plataformas a las y los comerciantes, y las propias personas con baja visión realizarán visitas personalizadas. Los comercios sensibilizados lucirán en su puerta de acceso la pegatina “Tengo Baja Visión - Hemen kontuan dugu”. De esta manera las personas con baja visión sabrán cuáles son los establecimientos que tienen en cuenta su problemática.

Baja Visión

La baja visión es la condición visual que padece una persona con una reducción importante de su visión, que no mejora utilizando la corrección óptica adecuada ni con tratamiento farmacológico o cirugía, y que por ello sufre una incapacidad para realizar tareas de la vida cotidiana. Algunas de las enfermedades que causan baja visión son la degeneración macular, Retinosis Pigmentaria, aniridia, cicatrices en la córnea, retinopatía diabética, glaucoma o problemas con el nervio óptico, cuyos síntomas se presentan en forma de visión borrosa generalizada, pérdida de la visión central, de la visión periférica o de una parte del campo visual.

En el Estado español 980.000 personas tienen una discapacidad visual, de las que 60.000 padecen ceguera y el resto, 920.000 personas, el 2,1% de la población, sufren baja visión.

Incomprensión

Muchas personas no familiarizadas con la baja visión piensan en la vista como algo que se tiene o no se tiene, y entienden los problemas de visión como algo que se corrige con gafas o con una operación. Generalmente, cuesta entender que una persona en algunas situaciones se desenvuelva con normalidad pero en otras necesite ayuda o un bastón blanco. Las personas con baja visión se sienten a menudo incomprendidas o malinterpretadas por los demás cuando, sin motivo aparente, se mueven excesivamente despacio o se comportan de forma extraña. Este hecho es especialmente frecuente entre los discapacitados visuales que no muestran anormalidad visible en sus ojos, es decir, que pueden fijar correctamente la mirada.

Distintivo “Tengo Baja Visión”

Para facilitar el entendimiento y mejorar la interacción social BEGISARE, la Asociación de Afectados por la Retinosis Pigmentaria de Gipuzkoa, se propuso idear algún sistema que hiciera visibles a las personas con esta dificultad, que las identificara como personas con baja visión.

Así, el 17 de diciembre del 2013, nació el distintivo “Tengo Baja Visión”, en forma de chapa y brazalete, con la representación de un ojo verde y la frase autoexplicativa en primera persona “Tengo Baja Visión”. Se trata de un proyecto sin ánimo de lucro que pretende aglutinar a todos los colectivos relacionados con la baja visión a nivel estatal (pacientes y especialistas) para trabajar conjuntamente en su difusión y lograr así que las personas con baja visión puedan ser fácilmente identificables.

El distintivo “Tengo Baja Visión” tiene como objetivos principales facilitar la interacción social y mejorar la comprensión de las personas que sufren baja visión, así como sensibilizar a la población sobre la existencia de la baja visión.