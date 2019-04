Fútbol es fútbol

Desde que a Boskov se le ocurriera acuñar esta cita, han caído unos cuantos de "chaparrones" en este deporte.

La lógica no siempre funciona y hasta los minutos de descuento; cuentan. Partidos que se dan la vuelta rozando el fin del cronómetro, tarjetas rojas y penaltis inexplicables...aquí hasta el final todo puede ocurrir.

En el Xerez CD son leyenda las remontadas y, digo leyenda, porque hace mucho tiempo que sufrimos lo contrario. En el último partido en casa del Cabecense, mantuvimos a duras penas la compostura y aunque sumamos un punto, el equipo me dio la sensación de dar un pasito atrás. Pero aquí no todo está hecho, aún quedan jornadas para seguir viendo como la mano de Calle -aun en la lejanía del banquillo- aprieta las tuercas del engranaje.

Lo he dicho mil veces y no me cansaré de repetirlo, el/la xerecista es de una pasta especial. Hemos pasado del cielo al infierno tantas veces, que perdemos la cuenta. Aquí no hay regalos y las pocas ocasiones para festejar, lo hacemos en familia con la cautela propia de saber que hoy estás arriba y al día siguente puedes estar abajo.

Somos resilentes forjados por una cadena de eslabones que llevan grabadas las palabras: "Resistir, Persistir y Nunca Desistir"

Nuestro azul y blanco del escudo nos mueve en sus mareas y la corona nos engrandece como afición.

No hay sentimiento más puro que encontrar una mano amiga, cuando todos te dan la espalda y eso...eso no tiene precio, ni hay coronas que lo paguen.

Así que vamos a seguir dándonos la mano, vamos a apretarlas bien y sigamos empujando a nuestro equipo sin más razón, que la de seguir caminando todos juntos, seguir vivos y estar orgullosos de lo que somos.

Queda camino y nadie dijo que esto fuese fácil, seguiremos encontrando piedras, pero entre todos las iremos apartando. Y si nos quedamos a mitad de camino, esa será nuestra meta, descansaremos, nos ataremos los zapatos y así volveremos a retomar la senda con más fuerza.

¿Qué más da el lugar? ¿Qué importa dónde paremos? Si lo importante es seguir caminando y juntos.

Estoy segura que algunos y algunas, recordaréis que hace muchos años, cuando se hacian partiditos de barrio siempre se "bautizaban" con R. Madrid vs Barça, ningún chiquillo se atrevía a montar un R.Madrid vs Xerez CD y años después eso cambió, porque nosotros señores y señoras, cambiamos la historia y eso, no nos lo quita nadie.

Que ahora volvemos a los derbis de primera en plazoletas de barrio o en tecnologías de Playstation. Que los niños ya no piden por reyes la camiseta del Xerez CD...¿Y qué? ¿No lo hemos vivido antes?

¿No vivimos destierros? ¿No vivimos descensos? ¿No vivimos intereses políticos? Y al final con todo en nuestra contra ¿Dónde llegamos?

Que tenemos que volver a escribir nuestra historia, lo haremos...pero con el Xerez CD.

Y aunque siga habiendo gente que no lo entienda y nos califiquen de iluminados, el fútbol es fútbol...y a tí te encontré en la calle, jugando un R.Madrid- Barça.