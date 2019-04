¿Medio vacío o medio lleno?

La temporada 2018-2019 está dando sus últimos coletazos y a falta de seis jornadas el Xerez CD está salvado matemáticamente, según la normativa de la Federación Andaluza. Si nos ceñimos a lo que dice la RFEF los azulinos aún no tendrían asegurada la permanencia, pero lo cierto es que la tranquilidad para afrontar los seis últimos partidos de liga es absoluta.

Para muchos aficionados del conjunto xerecista, la presente campaña podría parecer un fracaso y tienen argumentos para que así sea. Argumentos creados desde el principio de la pretemporada y refrendados en cada declaración realizada por cualquier miembro de la entidad durante la campaña. El Play Off de ascenso ha estado en boca de cuerpo técnico, jugadores, dirección deportiva, representantes de Afición Xerecista y por supuesto en la ilusión del aficionado.

El club se marcó cotas muy exigentes y lo cierto es que no ha tenido la más mínima posibilidad de siquiera luchar por las cuatro plazas que dan acceso a los puestos de Play Off de ascenso. El equipo no ha estado a la altura de las expectativas generadas, lo que produce inevitablemente un sentimiento de fracaso en el aficionando xerecista.

Siguiendo por los aspectos negativos, es destacble la deficiente planificación deportiva desde el comienzo de la pretemporada. Ello lo avala que por el club han pasado casi 40 jugadores durante todo el curso. Si los Amín, Raúl Fernández, Alberto Fernández, Chata, Asier y compañía hubieran estado desde el principio, otro gallo hubiera cantado, no cabe duda.

Asuntos extradeportivos también han influido en el sentir del aficionado, así como ciertas decisiones de los mandamases de la entidad. Llegados a este punto es lógico que haya aficionados que vean el vaso medio vacío.

Mi apreciación es otra y aunque hay que tener en cuenta todo los aspectos negativos -que no son pocos- sucedidos durante la temporada, el vaso está medio lleno. El fracaso lo marca la expectativa, pero es necesario retroceder en el tiempo para entender que en el Xerez CD no es tal.

La temporada pasada, el Xerez CD consiguió la permanencia en la penúltima jornada de liga, muy a duras penas. Sólo quién lo vivió desde dentro es capaz de darle el valor que merece a aquella salvación.

A un día del cierre del mercado, el equipo tenía un bloqueo federativo y no podía firmar a ningún jugador para una plantilla que se había quedado en cuadros con la salida de jugadores importantes. Sobre la bocina, se consiguió el desbloqueo y contratar a cinco jugadores para acometer la difícil misión de salvar la categoría.

La AFE tuvo que intervenir para pagar a modo de préstamo mensualidades atrasadas de los futbolistas. No hay que olvidar tampoco el hecho, de que el Xerez CD jugó como local la temporada pasada hasta en siete campos diferentes: La Barca, La Juventud, Torrecera, Chapín, El Palmar, el Fernández Marchán y El Torno.

La mayoría de veces el aficionado azulino tuvo que salir fuera de Jerez para poder presenciar los partidos de su equipo como local. Algo inusual en el fútbol profesional, a lo que tuvo que hacer frente el Xerez CD la temporada pasada por problemas de deudas con el Ayuntamiento.

A veces es necesario pensar donde estamos y de donde venimos, en cualquier ámbito de nuestra vida. Entiendo que para el aficionado xerecista sea extremadamente complicado comprender esta realidad, más cuando hace menos de 10 años tocaban el cielo compitiendo en estadios como el Santiago Bernabeú o el Camp Nou.

Sin embargo, es momento de pararnos a pensar. La comparación en aspectos deportivos con la campaña anterior y por supuesto en temporadas recientes habla por si sola. El equipo no ha salido de Jerez durante toda la temporada para disputar sus partidos como local e incluso para entrenar. Mediante un esfuerzo tremendo, el club paga por cada entrenamiento y cada partido por disfrutar de instalaciones como La Juventud y La Granja.

El Xerez CD ha competido contra cualquier rival y en cualquier estadio de tú a tú, véase los resultados del equipo en La Ciudad Deportiva Luis del Sol, El Rosal, Ciudad Deportiva del Córdoba CF o el San Rafael.

No se ha podido pelear por el objetivo marcado. Un objetivo ambicioso ansiado por prácticamente la mitad de los equipos que compiten en el grupo, pero se ha salvado con holgura la categoría a pesar de las piedras que han ido apareciendo en el camino.

Además, durante el transcurso de la temporada el Xerez CD ha recibido la mejor de las noticias desde el descenso de Segunda División: La sentencia de liquidación del club ha sido anulada definitivamente. Un paso de gigante dentro de la mala salud de la que goza el club. La viabilidad de la entidad aún sigue siendo crítica, pero el vaso empieza a llenarse.

Es el momento de reflexionar, tanto dirigentes como aficionados. Ser conscientes de que la temporada en lo deportivo es positiva. Que no es necesario correr y dar pasos en falso, si no caminar con paso firme. Aprender de los errores y corregirlos. Repetir los aciertos y potenciarlos. A veces vemos el vaso medio vacío, cuando realmente el nivel del agua aumenta gota a gota.