ACIL afronta la elección de nueva directiva

La Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL) afronta la elección de una nueva junta directiva. Un equipo que recogerá el testigo de la que en los últimos 14 años encabezó Luis Pedro Sánchez como presidente. Su fallecimiento ha precipitado el proceso, que a falta de determinar fecha para las votaciones, culminará a finales de este mes de abril. Hasta entonces los soios y socias pueden registrar sus cndidaturas para liderar una asociación consolidada y que goza de buen estado de salud, según el actual secretario general, Enrique Mendoza. "Gracias a la gestión del anterior presidente, ahora mismo ACIL puede estar orgullosa de su situación, tanto en la relación con los comerciantes como a nivel interno".

Mendoza, que no formará parte de ninguna candidatura, destaca logros como el progresivo incremento de asociados o la puesta en marcha de campañas de dinamización que son referentes para el comercio local. El impulso al sector ha sido destacable, asegura, pero se quedan asignaturas pendientes. "Todos sabemos que lo que se haga ahoramismo en Linares es poco", ha dicho. "A la junta directiva se le ha quedado en el tintero el entoldado de calles o el cierre al tráfico rodado, pues aunque han habido cierres parciales en campañas puntuales, no de la manera que hemos perseguido siempre". También señala el wifi abierto en el Centro Comercial Abierto como otro de los retos que no se han podido materializar durante la etapa que se cierra en ACIL.