Avance de San Antolín

El Ayuntamiento de la localidad de Medina del Campo, ya está cerrando las que serán las principales novedades de las Ferias y Fiestas de San Antolín 2019.

De todas ellas, son dos las principales: por un lado, la fecha en la que se celebrará el Concurso Nacional de Cortes de Novillos al estilo de la villa de Medina del Campo. En este sentido, el consistorio ha decidido que sea el último sábado del mes de agosto, el día 31, como el día elegido para la celebración y realización de este festejo. De forma previa, el día 30 se celebrará el tradicional desenjaule, que volverá a ser gratuito, así como el encierro de cabestros.

En cuanto al ámbito musical son dos las novedades con las que ya cuenta el Concejal de Festejos: por un lado, la Orquesta Panorama será uno de los platos fuertes de las fiestas de San Antolín. Su actuación está programada para el día 6 de septiembre en la Plaza Mayor y su elección ha venido provocada, según el concejal de festejos por “las continuas demandas para traer a esta orquesta a la villa y en especial de la Coordinadora de Peñas de Medina del Campo”. A esta actuación que se desarrollará el 6 de septiembre a partir de las once de la noche, hay que sumar el concierto tributo a Queen que tendrá lugar el día 1. Para el día grande de las fiestas patronales, es decir para el 2 de septiembre, el Ayuntamiento cuenta con la Orquesta Azabache. La programación de este día se completará con el festival Medina Sonora. El día 3 de septiembre, se podría programar otro concierto aún por determinar, pero se realizará una verbena taurina en el coso del arrabal. El 4 de septiembre la actividad se trasladará hasta la Plaza de Montmorillón, con la Orquesta Avatars. El 5 de septiembre llegará el turno de la macro- discoteca Evolución Show que actuará en la Plaza Mayor a partir de la once de la noche. El 7 de septiembre en la Plaza Mayor desde las dos de la tarde y hasta las cuatro y luego a partir de las once de la noche se realizará un festival de rock “Medina and Roll” con actuaciones de grupos del municipio, tributos y conjuntos de ámbito nacional.