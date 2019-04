Rosa Peñalver: "Me siento orgullosa de haber roto el techo de cristal en mi partido"

El de hoy va a ser el último pleno de la legislatura, y no va a ser uno cualquiera, pues se va a aprobar la Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, un nuevo texto que consigue el consenso de todos los grupos parlamentarios tras 14 años de debate y estudio, y que recoge derechos y obligaciones de la Región de Murcia de 2019.

Para la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, este es el mejor colofón de una legislatura en la que ha imperado el consenso en otros ámbitos, destacando además la aprobación de un nuevo reglamento de la Cámara "que disfrutarán los diputados que están por llegar".

Ella no estará entre esos diputados ni tendrá la oportunidad de presidir la Asamblea, como ya ocurrió hace cuatro años, cuando se convirtió en la primera mujer en hacerlo, porque no ha sido incluída en las listas autonómicas por su partido, el PSOE. Aún así, Peñalver se muestra orgullosa por haber roto el techo de cristal. Y a la pregunta de si se ve como consejera en el Gobierno si gana Diego Conesa, dice que no está para conjeturas y que Conesa no ha hablado con ella.