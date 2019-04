Cambiemos pide la reprobación de López Miras en el pleno de este martes

Cambiemos Murcia pedirá este martes en el pleno municipal la reprobación del presidente de la comunidad autónoma por su intención de recuperar la llegada del AVE en superficie de manera provisional si el PP gana las próximas elecciones generales del 28 de abril.

El concejal Sergio Ramos ha lamentado la "obsesión" del Gobierno regional por traer el AVE en superficie a pesar de la división y aislamiento que eso supondría para los barrios del sur, y han considerado que no hay ninguna explicación para ello ahora que las obras de soterramiento ya están en marcha.

Además, contradice los 15 acuerdos aprobados por el pleno municipal apoyando la llegada del AVE siempre soterrada, así como los de la Asamblea Regional, por lo que cambiar de nuevo el proyecto y proponer la llegada en superficie es en su opinión un "insulto a los vecinos".

Por eso, considera fundamental que el pleno debata este asunto para que todos los grupos muestren su postura y que el alcalde, José Ballesta, decida si se pone del lado el PP y aboga por "dividir Murcia en dos", o de parte de los vecinos.

Por otra parte, ha denunciado el "boicot" que en su opinión el Gobierno municipal hace al soterramiento al no dar respuesta con la debida diligencia a los problemas de movilidad y permeabilidad de los barrios.

Como ejemplo, ha recordado que en noviembre de 2017 se aprobó abrir un nuevo vial en el barrio de San Pío para conectarlo con la carretera del Palmar y descongestionar la actual conexión, a través de una calle estrecha y de un solo carril para cada sentido, y cuyo volumen de tráfico se ha incrementado notablemente con el cierre del paso a nivel de Santiago el Mayor.

Sin embargo, el trámite administrativo para esa obra se puso en marcha este enero, por lo que aún está en fase de expropiación de los terrenos necesarios y el proceso podría dilatarse de manera que, cuando el nuevo vial esté listo, ya habrá acabado la obra de soterramiento en la zona.

Por último, ha criticado la "falta de transparencia" del Gobierno central respecto al proyecto, ya que no ha informado, ha dicho, ni de los plazos del cierre del paso a nivel ni a las más de 30 solicitudes formales que el partido ha hecho sobre esa infraestructura.

Martínez Oliva responde: "El soterramiento no tiene marcha atrás"

El concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, Eduardo Martínez-Oliva, ha declarado que el concejal de Cambiemos Murcia, Sergio Ramos, "sigue instalado en la añoranza de otros regímenes políticos que no aprecian precisamente la democracia" y ha advertido que "quiera o no quiera Cambiemos, el soterramiento no tiene marcha atrás y el AVE tampoco".

"Así lo ha demostrado con sus declaraciones, en las que no duda en reprobar a quien piensa diferente, tiene otro punto de vista o disiente del pensamiento único que tanto satisface a Izquierda Unida, Podemos, Cambiemos o la marca que en cada momento utilicen", añade.

Por el contrario, el concejal de Movilidad reitera que en el PP "somos partidarios de respetar las opiniones contrarias, alejándonos siempre de posiciones dictatoriales y caciquiles que parece que añora Cambiemos".