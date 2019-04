El cine regresa a Guardo el día 12 con AMGu después de treinta años

Ya es una realidad. Guardo volverá a tener cine el día 12 de abril después de más de treinta años de ausencia gracias al empeño de la Agrupación Musical de Guardo (AMGu), que cuenta con colaboración de la familia Margareto, propietaria del Cine Ortega y los Multicines Avenida de Palencia, para esta nueva apuesta por acercar la cultura al medio rural, además del apoyo del Ayuntamiento norteño.

El Ministerio de Cultura ha dado de alta el nuevo Auditorio municipal como sala de proyecciones después de varios trámites burocráticos que AMGu y la familia Margareto han resuelto de manera satisfactoria para dar un servicio más a los vecinos del noroeste de la provincia. A ello se suma el esfuerzo del Consistorio por dotar al complejo con la más moderna tecnología que permita la proyección de cine comercial.

De esta manera, el Auditorio funcionará como sala de cine de viernes a lunes, con dos funciones diarias: los viernes y sábados a las 18,30 y a las 22 horas, y los domingos y lunes a las 17,30 y a las 20,30 horas, aunque pueden variar según la película y otras actividades del espacio cultural o del propio pueblo. Las puertas se abrirán 45 minutos antes y habrá dos canales de venta: vía online y en la taquilla. También se venderán palomitas y refrescos.

Las entradas tendrán un precio de 6 euros y se rebajarán a 4 el día del espectador, que será los lunes. Todas serán en platea. Las localidades a través de Internet se podrán adquirir en la página web de AMGu (www.amgu.org), a partir del día 10 de abril, donde también estarán disponibles a partir de ahora las entradas para todos los espectáculos que promueva la asociación.

'DUMBO' PARA EL ESTRENO. La película que han elegido AMGu y Cines de Palencia es 'Dumbo', porque han creído conveniente que sea un filme familiar el que vuelva a encender el proyector cinematográfico en el municipio guardense. La siguiente semana, coincidiendo con Semana Santa, se proyectarán 'El parque mágico' para el público familiar y 'La mula', protagonizada por Clint Eastwood, para los adultos.

“Este proyecto ve la luz gracias al gran respaldo de la gente en todas nuestras actividades, que nos lo demandaban desde hace tiempo”, reconoce el director de Proyectos Artísticos de AMGu, Manuel Dos Santos.

No obstante, desde AMGu quieren dejar claro que el cine no va a condicionar cualquier otra actividad que quiera celebrarse en el Auditorio, ya que el edificio es municipal y no es de uso exclusivo de AMGu. Este hecho supondrá que se conjuguen películas de estreno con otras de semanas anteriores, atendiendo a los criterios de las distribuidoras. Por último, puntualizan que la continuidad del proyecto «dependerá de la respuesta del público».