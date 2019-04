La Autovía del Duero, protagonista de la España Vaciada

La plataforma A11Pasos, Desde Peñafiel (VA) ha secundado y asistido a la Manifestación de la España Vaciada con el objetivo de que las administraciones se “tomen en serio y poder convertir en una realidad la Autovia del Duero como medida de igualdad, acceso a las comunicaciones y con ello el acceso a oportunidades y evitar despoblación”.

Un total de 64 vecinos de la comarca se trasladaron hasta la capital para pedir esta infraestructura transveral. “No es un camino que llegue a Roma pero no por ello, tampoco es menos importante, pues este eje dinamizador no sólo vertebra y la cohesiona las comarcas a su alrededor, sino que es necesario tanto para opciones de empleo como para actividades de transporte nacionales e internacionales”.

Esta infraestructura, de ámbito estatal, sobre las comarcas que atraviesa hace sufrir altos riegos por la alta densidad de tráfico, 9.000 vehículos diarios disgrega “nuestros municipios partiéndolos en dos y nos aleja de otros centros de actividad, recursos y venta, por la mala situación de la N-122”.

Desde la comarca de Peñafiel “secundamos la llamada de la España Vaciada asistiendo a la multitudinaria manifestación en Madrid para pedir no solo por los pequeños pueblos que son extinguidos por la despoblación, sino también por el siguiente nivel, el de la comarca, estas cabeceras municipales de un modo acelerado también vienen sufriendo un agravio en el derecho de igualdad en los servicios y oportunidades que se deja tener al alcance de nuestros habitantes”.

"No somos más que nadie, pero tampoco menos", se ha coreado por más de 125.000 asistentes a la manifestación, ilustrando esta jornada no solo las desigualdades en las zonas como poca densidad de población, sino que este día ha demostrado que muchos pocos somos los que no tenemos iguales oportunidades.

.Ni si quiera la lluvia ha frenado a los manifestantes que, encabezados por las plataformas de Soria y Teruel, han mostrado que los territorios rurales merecen los mismos recursos que las grandes urbes y sobre todo que si siguen desapareciendo los servicios y no se invierte en mejorar las infraestructuras van a terminar matando los pueblos del interior de España.