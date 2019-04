"La voluntad del Gobierno es mantener el cien por cien de las plazas de escolarización"

El consejero de Educación en una entrevista ha detallado el comienzo del proceso de escolarización. Hoy comienza el plazo para alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. En este periodo están llamados a matricularse en el primer curso del segundo ciclo de infantil, 2.805 niños nacidos en 2016, de los que 1.508 pertenecen a la zona única de escolarización. Y la oferta de plazas se mantiene invariable respecto a años anteriores con 3.200 plazas. El consejero de Educación señala que "no existen problemas de escolarización y pide tranquilidad a las familias". En este sentido, Galiana ha señalado que la voluntad del Gobierno es "mantener el cien por cien de las plazas que existen actualmente". Por último, Galiana ha detallado que hay centros que tienen más concentración de alumnos que otros pero que "no habrá problemas y que lo mejor para estar tranquilos durante este proceso es mantener un diálogo permanente con los centros y consultar el simulador on line", que también hoy ha empezado a funcionar.

