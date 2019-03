Europa se aleja con otra decepción

La Real Sociedad dice adiós a Europa. No matemáticamente, claro. Pero sí virtualmente. Sobre todo si repite actuaciones como la de Valladolid, donde empató de forma frustrante por culpa de otro incomprensiblemente horrible comienzo de partido que estuvo a punto de echar por tierra todas sus opciones. Mikel Oyarzabal, por lo menos, llegó a tiempo para rescatarle, pero eso no empaña las malas sensaciones que deja en general ese 1-1 en el Nuevo Zorrilla.

Es verdad que la Real llegaba muy condicionada por las bajas y que Imanol Alguacil sacó una alineación de circunstancias, pero eso no exime al equipo donostiarra de su falta de personalidad y carácter para sacar adelante una situación complicada. Y eso es lo que le faltó al equipo donostiarra en Valladolid. Su mal comienzo, poniéndose pronto, antes del minuto 10, por debajo en el marcador, condicionó el resto de su partido, y ya no fue capaz de sobreponerse del todo. Hasta el descanso, tomó el mando de las operaciones, pero fue un dominio ficticio, porque apenas creó ocasiones de gol.

En la segunda parte, la Real quiso dar un paso adelante, pero las ocasiones no terminaban de llegar, y mientras Rulli sacaba una mano espectacular que servía para salvar el 2-0 del Valladolidl. Eso pareció espolear algo a los donostiarras, que como si ya no tuvieran nada que perder, se acercaron un poco más a la portería vallisoletana, y en una jugada aislada, con un buen centro de Sangalli, Mikel Oyarzabal obraba lo que parecía un milagro para empatar el partido. Se podía presumir que, después de encontrarse con el 1-1, la Real se lanzaría a por la remontada definitiva. Pero se volvió a mostrar vulnerable. Tanto que permitó marcar de nuevo al Valladolid en otra jugada a balón parado. Si antes había sido Oyarzabal el que salió a su rescate, esta vez fue el VAR. Porque en el gol de Kiko Olivas no parecía haber nada punible. El colegiado, después de revisar en el videoarbitraje la jugada, entendió que debía anular el tanto del equipo de Pucela. Y dio otra vida a la Real en forma de contragolpe en el tiempo de descuento. Cuatro jugadores txuri-urdin contra uno del Valladolid. Pero la jugada fue un desastre, el mejor ejemplo de lo que había sido el partido. Willian José dio un mal pase a Bautista, éste no supo rematar y su pase atrás a Juanmi lo mandó arriba el malagueño ya con la ventaja perdida. Esta es la crónica de la enésima decepción de una temporada en la que Europa empieza a ser ya una quimera.