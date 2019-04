Alguacil atraviesa por la mala racha que acabó con Garitano

Imanol Alguacil atraviesa por la misma mala dinámica que terminó con el proyecto de Asier Garitano en el banquillo de la Real Sociedad. Caprichoso el fútbol, el equipo txuri-urdin se encuentra en una tesitura muy parecida a la que sufrió en diciembre, con la diferencia de que en este caso está más cerca de los puestos europeos y por abajo la clasificación no aprieta tanto, hasta el punto de que con un triunfo más la permanencia estará prácticamente asegurada. La otra diferencia es que Asier Garitano estuvo siempre en entredicho dentro del club, y dio la sensación de que a la primera crisis que tuvo se aprovechó para cesarle. Mientras que el oriotarra no está para nada cuestionado y su puesto no corre peligro, tanto que tiene contrato para la temporada que viene, y salvo sorpresa monumental, cumplirá sin problemas.

Los tres puntos de quince posibles que ha cosechado la Real con Imanol Alguacil en las ultimas cinco jornadas de Liga, su peor racha desde que cogiera las riendas del primer equipo realista, es exactamente el mismo balance de puntos que acabó con el trabajo de Garitano en el club donostiarra. El matiz es que el entrenador de Bergara fue cesado después de cuatro derrotas consecutivas, pasando de estar en la pelea por Europa a llegar a navidades al borde del descenso.

En este caso, el oriotarra ha sumado tres empates en las ultimas cinco jornadas, logrando ese mismo bagaje de 3 puntos de 15 disputados, pero sumando ya cinco partidos consecutivos sin ganar. Y en este caso, esta mala racha ha provocado que la Real se aleje de Europa, pero por abajo no peligra el descenso, que está a nueve puntos. Y curiosamente, el último empate en Valladolid que tan mal sabor de boca dejó en el entorno realista ha provocado que paradójicamente se acerque un punto a los puestos europeos, que ahora se han colocado a seis con una semana de dos partidos por delante. Es decir, el bagaje de puntos en esta mala racha es igual que el de la dinámica por la que se cesa a Garitano, pero las sensaciones son bastante diferente.

En este caso, no hay ninguna voz del entorno que haya puesto en duda el trabajo de Alguacil en medio de esta crisis de resultados, algo que no pasaba con Garitano, que siempre estuvo en tela de juicio hasta que fue destituido. Con el oriotarra queda menos tiempo, pero la sensación es que tiene más crédito por parte del consejo, y que no es momento de volver a cambiar. Además, tiene contrato en vigor para la próxima temporada, el proyecto se va a preparar bajo su liderazgo y al menos, por ahora, no hay motivos para dudar de su capacidad. Alguacil, a pesar de su mala racha, solo ha perdido dos partidos desde que cogiera las riendas de la Real el pasado mes de enero, y la mejoría en puntos es evidente.