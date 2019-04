La Semana de la ONCE arranca con una edición especial de Hoy por Hoy Sevilla

La ONCE va a celebrar 200 actos públicos en 37 ciudades andaluzas del 1 al 7 de abril dentro de la Semana ONCE que este año, en su tercera edición, lleva por lema ‘Capaz de ser capaces’.

Organizada por el Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, la Semana ONCE arrancará en Sevilla con un un túnel de los sentidos, en el que los participantes podrán experimentar con un antifaz diferentes texturas, olores y sabores a través de un túnel sin luz por el que tendrán que descubrir su entorno a través de todos los sentidos excepto el de la vista. A la vez, María José Fernández, ciega, pintará mientras se inspira en la música al piano que interpretará Rafael Arregui. Será la primera de más de 30 actividades en la provincia.

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha inaugurado este lunes esta Semana ONCE en un acto en el que han participado además: la vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, Imelda Fernández; la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet; el delegado territorial de la ONCE, Cristóbal Martínez; y el teniente de alcalde delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores.

Durante el acto se han presentado los actos a desarrollar en la provincia de Sevilla. Entre ellos, la programación de Los Lunes Culturales de la ONCE ofrece este mismo lunes, 1 de abril, a las 19:00 horas, un doble concierto de piano a cargo de los jóvenes afiliados Víctor Gómez y Raúl Roldán, que será también el concierto inaugural de la Semana ONCE ‘Capaz de ser Capaces’ que organiza el Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, del 1 al 7 de abril.

Víctor Gómez, afiliado a la ONCE por discapacidad visual grave, de Dos Hermanas, estudia piano desde los seis años, alumno del maestro Tommaso Cogato, premio del Concurso Musical ONCE en 2016, en la actualidad es profesor de piano de una Escuela Música Viva en Madrid. Gómez ofrecerá el concierto n1 de F.Chopin.

Raúl Roldán, ciego total, de Córdoba, diplomado en Magisterio, especialista en Educación Musical, licenciado en Psicopedagoía por la Universidad de Córdoba y Máster en Investigación e Intervención Psicológica en Justicia, Salud y Bienestar Social, en la actualidad psicopedagogo y orientador escolar en un Instituto de Córdoba, es concertista desde 2010 y pertenece a la Orquesta de plectro Ciudad de los Califas. Toca la guitarra y la bandurria además del piano. Roldán, segundo premio del Concurso Musical de la ONCE de 2017, realizará un recorrido por la música andaluza del siglo XX y los años 60 y 70 e interpretará otras obras bien conocidas para el gran público como Alfonsina y el mar o Habaneras de Cádiz.

Con motivo de todas estas actividades, hemos realizado una edición especial del programa Hoy por Hoy Sevilladesde la sede de la Delegación territorial de la ONCE en Andalucía, en la calle Resolana. Allí, en el tiempo de radio que dirige y presenta Salomón Hachuel, han pasado por nuestros micrófonos: María José Fernández, pintora del cuadro en el acto de la inauguración; Fran Heredia, director deportivo de FADEC (Federación Andaluza de Deportes para Ciegos); nuestro compañero Paco Garcíadesde el túnel de los sentidos; David Reyes, técnico de rehabilitación de la ONCE; Juan León, actor del grupo de teatro Homero; y Juan Antonio Romero, director del Acuario, con quien hemos hablado de las actividades que tiene programadas para personas invidentes.

