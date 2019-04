El món rural és futur

Sembla que hem descobert ara el fenomen del despoblament... Anys buidant de serveis el món rural i ara hi ha qui fins i tot posa cara de sorpresa i promet mesures per tal de parar allò que va promoure en altre temps. I el món rural és futur. Sí. En una societat on cada vegada cal menys mà d'obra. On caldrà (ja cal de fet) buscar-se la vida individualment, el món rural es planteja com eixida i alternativa de futur fora de grans ciutats deshumanitzades i sotmeses a la dictadura d'un model productiu impersonal i insegur. Encara que siga per pur electoralisme bé està que es parle d'eixe món que representa esperança.