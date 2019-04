El lateral Romera reconoce que... no sabe tirarse

Hay futbolistas sinceros, pero el lateral Romera es lo siguiente. Esta temporada se ha formado un gran grupo humano en el vestuario rojiblanco, además de grandes profesionales como vienen demostrando un partido sí y otro también. El futbolista rojiblanco, que cumple contrato el próximo 30 de junio y que a día de hoy no sabe de nada de su futuro en el club que preside Alfonso García, ha desvelado en las redes sociales (Twitter) que no sabe tirarse cuando le hacen una falta para que el árbitro 'pique' falta o penalti.Es la historia de Romera, un jugador que está rindiendo a las mil maravillas en su primera temporada de rojiblanco en el Almería.

La curiosa historia comienza con un 'tui' que sube el jugador a sus redes sociales: "Punto agridulce en un partido loco... seguimos sumando pero queremos más. Gracias a la gente que vino a apoyarnos", escribió el futbolista del equipo rojiblanco de Fran Fernández. Y a partir de ahí, la afición del Almería comienza a responder al futbolista.

"Cuando te den una patada tienes que tirarte. Que te vi varias en las que te dieron una patada y al no tirarte el árbitro no pitó nada", escribió @Joaquinismo_ y Romera fue muy sincero diciendo: "Totalmente de acuerdo contigo pero es que nunca se me ha dado bien eso de tirarme...".

Romera es un jugador muy querido por la afición rojiblanca porque desde el primer día que se puso la camiseta rojiblanca demostró una gran profesionalidad y compromiso con el escudo del Almería. Al lateral derecho le gustaría seguir en el conjunto almeriense, pero de momento no hay noticias de su futuro. Igual habrá que esperar para saber algo de Romera cuando acabe la Liga o tenga el Almería la permanencia matemática en el bolsillo.