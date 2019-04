La renovación de Pellegrino (y la permanencia) más cerca

Todo son buenas noticias en la última semana para el C.D. Leganés (12º, 36 puntos). El susto en el que se quedó la lesión de En Nesyri, el triunfo en el derbi y, por último, la posible renovación de Mauricio Pellegrino. El argentino, por primera vez, reconocía en la sala de prensa del Coliseum que quiere seguir.

"Lo hemos hablado otras veces. No quería que el asunto de la renovación fuera una noticia que estuviera todo el tiempo de vuelta. El Leganés tiene posibilidades. Me han tratado siempre genial aquí. Quiero devolverlo con gestos de respeto y con más resultados así, como este triunfo. Claro que me gustaría seguir acá", afirmó el preparador tras la victoria histórica de los suyos en el Coliseum.

La propuesta de renovación está sobre la mesa desde noviembre, pero la permanencia que está encauzada ha hecho que la actitud del argentino haya cambiado.

El equipo ha planteado tres entrenamientos antes del duelo del jueves (Butarque, 20:30 horas) ante el Real Valladolid C.F. (16º, 30 puntos).