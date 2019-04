Sin tiempo para las lamentaciones

El Getafe C.F. (4º, 46 puntos) intentará recuperar el ánimo en tiempo record tras la dolorosa derrota del ‘derbi histórico’ ante el C.D. Leganés (12º, 36 puntos) ya que este martes (RCDE Stadium, 20:30 horas) visita al R.C.D. Espanyol (14º, 34 puntos) en Barcelona.

Los pericos parece que se mueven por rachas esta temporada (ahora estarían en la negativa de tres partidos sin ganar como la última derrota ante el Barça) después de seis invictos.

Puede ser positivo que haya poco tiempo para masticar el "el peor partido de la temporada" tal y como lo calificó Bordalás.

El alicantino no puso paños calientes. El ‘Lega’ se esforzó más (dejó el dato de que corrieron cinco kilómetros más) y eso "no se pueden permitir".

"La imagen no es la que suele dar el equipo, por eso estoy enojado, igual que los futbolistas. No es ansiedad. La ansiedad la tiene el que no llega a final de mes. Un jugador no puede tener ansiedad, no podría ser profesional", confesó.

"Nos está perjudicando esa euforia y esos elogios que vengo diciendo hace tiempo ", concluyó.