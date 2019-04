Al Unicaja se le atragantó la zona como en Berlín

El Tecnyconta Zaragoza se llevó en los segundos finales un partido que el Unicaja dominó en gran parte, pero que se escapó en el cuarto final por 72-70, con una canasta con adicional de Seibutis a falta de tres segundos, que dio la victoria al conjunto aragonés.

Había fluidez anotadora en los primeros compases del partido. Tecnyconta Zaragoza conseguía ponerse 9 a 6 comandando el marcador. Okoye era el máximo anotador local, mientras que Lessort era el autor de los 6 puntos malagueños. Los triples de Milosavljevic y Díez pusieron 13 a 12 el partido, pero una transición maña finalizada por Radovic ponía los 3 de diferencia de nuevo para el equipo local (15-12 m.6). Conseguía empatar el Unicaja gracias a un nuevo triple, conseguido por el suomi Sasu Salin. El ex Fran Vazquez con un gancho ponía 17 a 15 el electrónico al llegar el minuto 8 y con él el primer tiempo muerto del encuentro. McCalebb anotaba en la reanudación bajo aro, respondiendo su par, Brian Roberts, con un triple. Además, Shermadini ponía por delante al Unicaja tras rebote de ataque (19-20 m.9). El mejor de los zaragozanos, Okoye volvía a poner a los suyos por delante con dos acciones consecutivas que permitía cerrar el primer cuarto 23 a 20 para Tecnyconta Zaragoza. La mejor noticia, sin duda, de este primer cuarto, el regreso de Alberto Díaz a la competición, que salía para defender la última jugada, para ya seguir en la pista en el segundo cuarto.

Una recuperación de Milosavljevic finalizada por él mismo era la primera acción del Unicaja en la segunda parte. Nacho Martín mantenía delante a los suyos tras rebote de ataque, pero Suárez con un triple empataba a 25. Justiz conseguía anotar de nuevo bajo aro, mientras que Díez con 2 tiros libres volvía a poner las tablas en el electrónico. Pero no había momento para la relajación y si Alocén notaba en transición, Alberto Díaz conseguía un triple que ponía al Unicaja por delante. Además, Dani Díez anotaba otra canasta de 3 puntos que ponía 29 a 33 el partido en el minuto 14. Debía el equipo malagueño no conceder pérdidas, Tecnyconta Zaragoza salía rápido y sumaba canastas fáciles en contraataque. Wiltjer, que debutaba en el partido en este segundo cuarto, mantenía al Unicaja por delante, diferencia que aumentó hasta el 31 a 40 tras tiro de Roberts y un gran triple de Sasu Salin. Con 9 arriba Fisac pedía tiempo muerto. Vázquez anotaba para el conjunto local, pero Shermadini y Milosavljevic aumentaban la ventaja malagueña hasta el 33 a 44 en el minuto 18. 4 puntos seguidos del conjunto aragonés hacían que Casimiro fuese ahora quien parara el partido con 37 a 44 en el marcador y poco más de minuto y medio para el descanso. El rebote de ataque permitía acercarse al conjunto local, pero un buen triple de Díez ayudó para que el Unicaja ganara al descanso 41 a 47.

Okoye con un triple abrías las hostilidades en la segunda parte, acción que era seguida de un mate de Radovic en contraataque (46-47 m.22). Cortaba Roberts con un tiro corto el parcial de los maños. Entró el encuentro en una fase de desacierto en ambos lados de la pista, hasta que Lessort con un mate inició un pequeño parcial malagueño que continuó Milosavljevic (48-53 m.26). Conseguía acercarse de nuevo Tecnyconta Zaragoza con dos acciones cerca del aro hasta el 52 a 53. Shermadini recibía falta y anotaba 2 tiros libres, en una fase del encuentro en el que seguían las imprecisiones. Wiltjer dentro del último minuto del cuarto anotaba dos triples que daban 9 de ventaja a los de Casimiro, entrando en el período final con 52 a 61 para el Unicaja.

Tardó más de 2 minutos en moverse el marcador en el último cuarto y tuvo que ser, cómo no, Wiltjer. El canadiense sumaba su noveno punto consecutivo con un nuevo triple, situando el partido 52 a 64 y forzando el tiempo muerto local a 7:31 del final. Fran Vázquez era quien rompía la sequía local, equipo que además se había situado en una defensa zonal buscando recuperar desventaja. Okoye con dos triples acercaba hasta el 60 a 66 a los locales, pero Wiltjer anotaba otra vez para poner con 8 de ventaja al Unicaja (60-68 m.37). Apareció Okoye a 2:37 para el final para poner las espadas en todo lo alto con un triple, 64 a 68 dominaba el Unicaja y había tiempo muerto. Okoye anotaba de nuevo ya dentro de los últimos 2 minutos y ponía a los suyos a 2 puntos. El Príncipe Felipe apretaba, pero Roberts daba aire al Unicaja con una canasta a menos de 1 minutos para el final (66-70). Restaban 32 segundos y había tiempo muerto con balón para Tecnyconta Zaragoza y 4.6 segundos de posesión. Okoye con un triple ponía a los suyos a 1 punto. En la siguiente jugada no anotaba el equipo malagueño y en la contra Seibutis sumaba un 2+1 para poner a los suyos por delante 72 a 70 a falta de 3 segundos. Casimiro paró el partido en busca de la canasta final malagueña, pero Milosavljevic no acertó y la victoria se la quedó Tecnyconta Zaragoza.

Ficha técnica:

Tecnyconta Zaragoza 72 (23+18+11+20): McCalebb (4), Seibutis (9), Okoye (30), Radovic (11), Justiz (4) - cinco inicial - Alocén (4), Berhanemeskel (-), Barreiro (-), Martín (2), Vázquez (8).

Unicaja 70 (20+27+14+9): Roberts (9), Salin (6), Milosavljevic (9), Díez (11), Lessort (8) - cinco inicial - Alberto (3), Muñoz (-), Suárez (3), Wiltjer (13), Shermadini (8), Okouo (-).

Árbitros: Martín Bertrán, García Ortiz y González Gálvez. Eliminados: Shermadini.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el pabellón Príncipe Felipe (Zaragoza) ante 7.914 espectadores.