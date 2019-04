Gustavo Blanco: "Agradezco a la afición por creer y confiar en mí"

El delantero argentino del Málaga Gustavo Blanco, fue elegido por la afición como el mejor jugador blanquiazul del partido ante el Sporting.

Blanco Leschuk, fue el artífice del gol que supuso el empate ante el Sporting, rompiendo una racha negativa de cinco meses sin marcar, la última vez fue contra el Numancia (2-0) en la jornada 11 en La Rosaleda, anotando los dos goles del triunfo.

"Es importante en lo personal porque marqué, pero buscamos los tres puntos y no lo conseguimos. Hicimos todo lo posible, pero no se nos dio".

"Me tocó a mí hacer el gol, pero como he dicho buscábamos los tres puntos y no fue posible. Ahora, de visitante, la próxima jornada buscaremos la victoria".

"Ricca salta con dos defensas, me queda la pelota, me giro y le pego al arco y es gol".

"Es muy importante para mí. Agradezco a la afición por creer y confiar en mí, pante para mí. Agradezco a la afición por creer y confiar en mí, pero aún más a mis compañeros y a los técnicos".

"A la afición le doy las gracias, que aún quedan muchas fechas y esperamos hacer un partido mucho mejor la próxima semana".