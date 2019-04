El Rincón Fertilidad apuntala la plantilla con Hanna Yashchuk

El Rincón Fertilidad se ha hecho con el fichaje de la primera línea de 31 años, Hanna Yashchuk, 1,68 cm, internacional con la selección de Bielorrusia.

Yashchuk, con una experiencia dilatada en competiciones europeas, ya que siempre ha participado en EHF Cup o Challenge Cup con sus respectivos equipos, además de ser una fija en las convocatorias de la selección Bielorrusa, ha pasado por equipos de su país como el Gorodnichanka Grodno, HC Victory Regia Minsk y HC Victoria-Berestie y, desde 2015 en Polonia, donde militó en el Pogon Baltica Szczecin y su último equipo el Kram Start Elblag.

Se trata de una jugadora que destaca por su polivalencia, puede jugar en toda la primera líne), con una finta muy explosiva en el uno contra uno, y una gran visión y lectura de juego.

Entrevista a Hanna:

P: Su carrera, siempre ha transcurrido en Bielorrusia y Polonia, ¿qué es lo que te ha animado a decidirte por la liga española, y por el proyecto de Málaga?

R: Cuando jugaba en Bielorrusia, ya quería jugar en la liga española, pero entonces no tuve la posibilidad. Llevo mucho tiempo jugando en la liga polaca y cuando recibí la llamada del Rincón Fertilidad Málaga, fue un momento muy feliz para mí. Es un momento ideal para un cambio, quiero probar otro estilo de balonmano y otro país. Mi sueño era jugar en España algún día y por fin se ha cumplido.

P: Eres una jugadora con experiencia en ligas de nivel y en competiciones europeas, ¿Qué crees que puedes aportar al equipo y cuales dirías que son tus puntos fuertes?

R: Estoy muy feliz de fichar por el Rincón Fertilidad Málaga y espero que mi contribución al equipo sea útil y productiva. Por lo general, me resulta difícil hablar de mis cualidades, pienso que tiene más valor cuando otra persona habla de ellas, pero en mi humilde opinión, me siento fuerte en el 1 contra 1 y también con la conexión con el pivote.

P: Sabemos que estás inmersa en la competición, pero ¿has podido ver algún partido de la liga española o de tu próximo equipo, el Rincón Fertilidad Málaga?

R: Lamentablemente no vi muchos partidos de la liga española, porque al mismo tiempo tengo mi competición, pero si he tenido la oportunidad de ver algunos partidos de mi nuevo equipo y creo que es un estilo de juego que se adapta a mis características. Siempre veo la vida con positividad y espero que me acople rápido al equipo y las compañeras, porque el ambiente es muy importante dentro de un vestuario. La ambición, objetivos y el proyecto del club me convencieron para firmar sin dudarlo.

P: Por último, ¿podrías mandar un mensaje a la afición como próxima integrante de “Las Panteras”?

R: Queridos/as aficionados/as, estoy muy feliz de ser parte de este equipo y espero que logremos todos los objetivos con su apoyo en la grada. Cuento los días para el primer partido y vivirlo junto a vosotros.