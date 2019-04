El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que "desde ya" las obras del metro de Málaga a su paso por la Alameda Principal y la avenida de Andalucía de la capital se desarrollarán las 24 horas del día los siete días de la semana para "acelerar el cerramiento de la superficie" tras años de obras en dichos puntos.

Así, ha explicado que esa "cicatriz" que suponen estas obras en el "hall", la entrada, de una ciudad turística como Málaga, han provocado el malestar de los vecinos y la "ruina" a muchos negocios, además de la pérdida de belleza de estos espacios en el centro.

Estas palabras fueron recibidas con aplausos por los asistentes al desayuno informativo de Unicaja Banco y SUR celebrado en Málaga este lunes y al que han asistido casi 700 personas.

Según el presidente autonómico, la intervención se iniciará por el tramo Renfe-Guadalmedina y se extenderá cuando los trabajos lo permitan hacia la Alameda Principal y el paso bajo el río Guadalmedina.

También ha indicado que el pasado viernes se despejó la plaza de la Solidaridad, también afectada por las obras del suburbano desde hace una década: "El paisaje de obras ha desaparecido ya".

Moreno ha relatado en su discurso que tiene la sensación de que Málaga "no ha sido bien tratada" por los anteriores Ejecutivos autonómicos: "No sé si por el color distinto o porque ha habido miopía para contemplar a una provincia diversa, de enorme potencial".

Así, ha aludido al retraso de las obras del metro y a otros proyectos que no han avanzado, como los accesos y la movilidad del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA); el tercer hospital de la capital malagueña y una solución urbana a la integración del cauce del río Guadalmedina.

Sobre este último, ha explicado que se trata de un asunto "complejo" en el que se han de tener "muy en cuenta" los efectos de una posible inundación, garantizando la evacuación de aguas.

"Esa limitación la tenemos que tener siempre en cuenta a la hora del diseño", ha detallado, incidiendo en que la Junta apuesta por incorporar "ese cauce seco" a la ciudad "aportando belleza, utilidad y conectividad". En este asunto, Moreno ha incidido en que la voz del alcalde, Francisco de la Torre, "tiene que ser fundamental, igual que la del resto de agentes activos".

Para ello, ha anunciado que se destinará un millón de euros para "una tecnología de última generación para conocer la respuesta ante los riesgos hidrológicos" de manera que se pueda visualizar los distintos proyectos que puedan acometerse en el río.

El presidente de la Junta de Andalucía ha subrayado el valor del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga, que aporta el ocho por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia y el 1,5 por ciento a nivel autonómico. Pese a ello, la movilidad es "un cuello de botella" para sus trabajadores, cuestionándose cómo se puede permitir que una tecnópolis cuya gestión ha alabado "se limite" por este problema.

"No puede ser que una empresa tecnológica de primer nivel no se implante en el Parque Tecnológico porque no tenga asegurada la movilidad de sus empleados", ha sostenido, añadiendo que se acometerán una serie de trabajos para avanzar en mejorar dicha movilidad.

Así, se ejecutarán "de manera casi inmediata" obras de mejora en la carretera de acceso desde la autovía del Guadalhorce y se pondrá en servicio un autobús lanzadera por iniciativa del Ayuntamiento y con la colaboración de la Junta a través del Consorcio de Transportes. A medio plazo se habilitará un nuevo carril para vehículos compartidos que está ya en licitación.

Moreno ha apuntado que la Junta va a colaborar con el Ayuntamiento en la remodelación de la glorieta Plácido Fernández Viagas y en los viales interiores del parque. "Queremos que el este Parque funcione a pleno rendimiento, y para ello nos proponemos, en colaboración con el ayuntamiento, construir un segundo acceso", ha apostillado.

El presidente de la Junta también ha hecho alusión a otra actuación que ha considerado "fundamental" para la tecnópolis malagueña: prolongar la línea 1 del metro, algo en lo que "ya se está

trabajando para que sea una realidad", destacando que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ya ha mostrado su interés.

"El PTA puede duplicar el número de empresas y trabajadores, llegando a 40.000 en algo más de una década y por eso las soluciones son fundamentales", ha sostenido.

Sobre el tercer hospital, Moreno ha asegurado, como ya hiciera días atrás el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que en el presupuesto del año 2019 irá una partida para avanzar en esta infraestructura sanitaria.

Sí ha detallado el presidente andaluz que se incluirá ya en 2019 una partida plurianual que permitirá contratar inmediatamente los estudios pervios y el proyecto de edificación del futuro centro hospitalario.

En este sentido, ha agregado que los malagueños podrán empezar a ver movimientos de tierras de las obras de este tercer hospital en el año 2020, lamentando que en una provincia como Málaga no se hayan ampliado las infraestructuras "pese al colapso de algunos centros sanitarios".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha sido precisamente el encargado de presentar al presidente autonómico, cuya trayectoria política e institucional ha valorado, destacando también su experiencia local.

"Sabe por experiencia propia de la importancia de los ayuntamientos; la experiencia local es muy oportuna para gobernar una autonomía o un país y Juanma cuenta con ella", ha enfatizado el regidor.

Así, ha incidido en que la "sensibilidad" de Moreno con la sanidad pública andaluza "es, ha sido y será máxima" y ha destacado también su cercanía con la gente: "Hay que acercarse a la gente, estar a su alcance como servidor público; con hechos por encima de palabras y con un presidente cercano tenemos más posibilidades que nunca para construir ese futuro próspero e ilusionante".