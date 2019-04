La crueldad vuelve a machacar a un buen Soliss Talavera

Si hay una palabra que defina en estos últimos partidos en la competición al Soliss Fútbol Sala Talavera, está bien puede ser ‘crueldad’. No está siendo el fútbol sala justo con los de Raúl Aceña, que encadenan desgracia tras desgracia en un tramo final de la temporada en donde siempre la bola, tras toca en la red, en su lado del campo.

Le pasó ante ElPozo Ciudad de Murcia, Software Delsol Mengíbar, ElPozo Ciudad de Murcia e incluso el otro día ante el Real Betis Futsal, donde el resultado fue más abultado de lo visto en el 40x20. Y le volvió a pasar en Vista Alegre ante el Pescados Rubén Burela. Solo así se explica cómo no sólo se escaparon dos tantos de ventaja en los últimos seis minutos, sino que además se terminó cayendo con un tanto a cinco décimas para el final.

Bloqueo legal o ilegal sobre Justo Cáceres, depende de los ojos con los que se mire, pero la bola le iba a llegar a un Renato que iba a fusilar a Rafa Luque y romper las ilusiones de un equipo que hasta entonces estaba firmando una proeza y un esfuerzo sobrehumano después de una jornada maratoniana que empezó muy tempranito.

Son los sacrificios de un equipo que juega en la segunda categoría nacional, que está entre los 32 mejores de este país y que, por su condición de amateur, tiene que hacer auténticos malabares para salir adelante en todos los ámbitos y que en su primera temporada pelea por una salvación que puede que consiga o puede que no, pero nadie puede reprochar el trabajo y el esfuerzo sobre la pista.

La primera parte en Vista Alegre fue para enmarcar, bien posible la mejor de toda la temporada. Y es que el equipo se Talavera de la Reina salió decidido a quitarle la bola al que es el mejor equipo de la competición y a punto está de ascender a Primera División. Sin ningún miedo, sin ningún complejo y acertando a los dos minutos de juego gracias al capitán Justo Cáceres.

Quería más el Soliss FS Talavera y Chino que la tuvo en posición franca ante Edu. Gustaban los visitantes en este inicio, pero un arreón de los naranjas puso el partido patas arriba. Primero Joselito y posteriormente Renato a la salida de un córner ponían un 2-1 que la verdad es que duraría poco. Y es que tras tiempo muerto de Raúl Aceña llegaba un latigazo de Josete para hacer el 2-2 que devolvía las tablas al marcador.

Quería volver a tomar la delantera Burela, que se estrellaba con Rafa Luque, pero también la quería un Talavera que hacía a su rival meterse en líos con cinco faltas y que se acercaba con peligro al marco Fe Edu. Dos minutos maravillosos hicieron a los de Raúl Aceña golpear dos veces. Sergio acertaba en una estrategia y Anass sacaba el fusil en una acción marca de la casa.

Tocados estaban los de Juanma Marrube y a tumba abierta se fueron los cerámicos a por más. Chino estaba cerca del quinto, como también Jesús Jiménez, que gozaba de un diez metros que repelía Edu con la cara. Con esta clarísima oportunidad para los visitantes se moría la primera parte.

Y arrancaba la segunda con todo por decidir. Si Pescados Rubén Burela quería ganar al Soliss FS Talavera tenía que sacar su mejor versión y la verdad es que lo hizo. El paso de los minutos fue haciendo mella en el cansancio de los de Talavera de la Reina, quienes empezaban a pagar los peajes del desplazamiento.

Cierto es que pasaban los minutos y los celestes seguían defendiendo el fuerte, lo que obligó al técnico a optar por el juego de cinco para darle más profundidad a su juego. No lo defendió mal del todo el equipo talaverano, pero eso no valió, pues tocaba hacerlo perfecto.

En el 34’ Ramón Vargas, con un poco de fortuna en su remate, conseguía perforar la meta de un Rafa Luque que multiplicaba sus esfuerzos en este segundo acto. El cromo seguía corriendo y nos plantábamos en un minuto final fatídico en el que la fatalidad no llegaba sola, sino que lo hacía por partida doble.

En una acción que venía de un remate mordido y con los cerámicos metidos en el bonus de cinco faltas, Luisma ponía el 4-4. El equipo local seguía jugando de cinco y con cinco décimas en el reloj para terminar, un balón al centro y un bloqueo sobre Justo Cáceres dejaban espacio a Renato para armar la pierna y superar a Rafa Luque de remate ajustado.

Y no hubo tiempo para más, solo para llorar una derrota dura y amarga ante un líder de la competición al que se le jugó de tú a tú y precisamente con este espíritu hay que jugar las cuatro finales que quedan. La ventaja por abajo se aprieta, viene el derbi con Manzanares FS la próxima semana y el Soliss FS Talavera necesita más que nunca el apoyo del Primero de Mayo. ¡Porque este equipo puede y este equipo se va a salvar!

Ficha del partido

Pescados Rubén Burela: Edu, Lucho, Helder, Porto y Renato. También jugaron: Joselito, Iago Míguez, Juanfran, Pope, Vargas y Luisma.

Soliss FS Talavera: Rafa Luque, Justo Cáceres, Josete, Panucci y Anass. También jugaron: Quique Hernando, Jesús Jiménez, Caio Alves, Chino y Sergio.

Árbitros: Sergio Sánchez Llórente y Víctor Toca Campo (Cantabria). Amonestó a los locales Ramón Vargas, Edu, Imanol Chávez y Renato. Por parte visitante vieron la amarilla Rafa Luque, Josete, Jesús Jiménez, Anass y Chino.

Goles: 0-1 (min. 1) Justo Cáceres, 1-1 (min. 6) Joselito, 2-1 (min. 7) Renato, 2-2 (min. 8) Josete, 2-3 (min. 16) Sergio, 2-4 (min. 18) Anass, 3-4 (min. 34) Ramón Vargas, 4-4 (min. 39) Luisma y 5-4 (min. 40) Helder.