¿Es censurable esta imagen?

Una pareja besándose y agarrándose cariñosamente. Se ve poco más que la espalda del hombre y el perfil de la mujer. Ambos tienen una especie de mancha o nube sobre sus cabezas que está descargando lluvia. Una imagen, con un filtro que da un aire más de cuadro que de fotografía.

Es la portada que el grupo 'Fizzy Soup', naturales de Toledo pero residentes en Cuenca, han elegido para ilustrar su último disco 'Lo que no se ve'. Imagen que la red social 'Facebook' no les permite publicitar porque incluye una imagen que muestra personas en actitud seductora o que llevan a cabo actos sexuales implícitos.

Fizzy Soup

En 'La Ventana de Castilla-La Mancha' hemos hablado con Javier Corroto, cantante y guitarra de 'Fizzy Soup' que ha lamentando esta decisión, tras varias reclamaciones, porque asegura que es una imagen muy "bonita" y "abstracta", que habla de amor y no de nada sexual.

Eso sí, no cree que hayan vulnerado su libertad de expresión pero si su libertad de publicidad, porque es la imagen que van a utilizar para la promoción del disco. Precisamente, asegura que no se han planteado en cambiar la portada y reconoce que este incidente, curiosamente, les ha dado la visibilización que no han podido pagar. Escucha la entrevista