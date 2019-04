García Tejerina: "Conectaremos al medio rural"

El Partido Popular se compromete a “devolver la tranquilidad a los agricultores”. En estos términos hablaba este mediodía la candidata número 1 al Congreso del PP por Valladolid, Isabel García Tejerina, tras mantener un encuentro en Hotel Aranda con alcaldes y afiliados de su partido y representantes del sector agrario. La que fuera ministra de Agricultura en el gobierno de Mariano Rajoy asegura que para su partido las infraestructuras rurales son lo fundamental. Tejerina comentaba que el PP tenía un plan para llevar a todos los rincones de España la cobertura para las comunicaciones digitales con las máximas garantías, que fue desmantelado con la llegada al poder de Pedro Sánchez. “Nosotros digitalizaremos todo el medio rural y con ello, la mejora de nuestra agricultura, porque de nada sirve hacer una agenda digital para el medio rural si no has conectado a los pueblos”, se comprometía la candidata, igual que a impulsar las infraestructuras hidráulicas y el regadío, fundamental para asentar población. García Tejerina considera que no hay ningún partido, aparte del suyo, que sea capaz de liderar unas buenas negociaciones de la política agraria comunitaria. “Queremos estar en el Gobierno para negociar el presupuesto de la política agrícola común para volver a dar tranquilidad a los agricultores hasta el año 2027, que sólo la tendrán con un gobierno del PP, que será el único que defenderá sus intereses en Europa, primero porque estamos convencidos y segundo porque sabemos hacerlo; el resto de los partidos o no creen en la agricultura o sencillamente, ni tienen experiencia, ni saben de una negociación en Europa”, añadía.

