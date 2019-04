Unas urgencias al límite

El servicio de Urgencias del Hospital Santos Reyes sufre una grave crisis que dura ya dos años, que se ha agravado por las deficiencias en atención primaria, y que podría empeorar aún más si también continúa deteriorándose las urgencias del SUAP, de cuyo cierre sospechan los profesionales hospitalarios. Este es el preocupante diagnóstico que han trasladado públicamente los profesionales de este servicio, tanto médicos como de enfermería arropados por el resto de personal del servicio en una comparecencia ante los medios en la que ha quedado patente que la raíz del problema sigue siendo la falta de personal, tanto médico como de enfermería y del resto de categorías sanitarias.

Un problema que ha supuesto en los últimos tiempos un sobresfuerzo de quienes atienden el servicio, que han tenido que asumir una sobrecarga de guardias, renunciar a coger vacaciones durante 2018, buscar personalmente a profesionales a los que ofrecerles las vacantes, o atender picos de hasta 130 asistencias durante el mes de Agosto sin refuerzo ni en vacaciones ni en fines de semana. Javier Hernández, jefe de Urgencias del Hospital arandino denunciaba también que no se tienen en cuenta las peticiones de los profesionales para que se refuerce el servicio “Nunca hemos tenido sustituciones de vacaciones y nunca se nos ha hecho caso en nuestras peticiones de reforzar los fines de semana, donde únicamente somos dos médicos de guardia. El verano de 2018, además de las vacaciones y el incremento de la actividad, coincidió con la baja por enfermedad de una media de cuatro compañeros, que aún persiste en la actualidad y yo me vi obligado por estas circunstancias a suprimir mis vacaciones, que a fecha de hoy están sin disfrutar”

Pero si el servicio ya estaba al límite de sus posibilidades asistenciales hace unos meses, la comparecencia pública de sus responsables en la jornada de hoy ha tenido también un carácter de advertencia para el futuro inmediato, que auguran aun peor, como consecuencia de la falta de un servicio continuado de urgencias de Atención Primaria, que ya en marzo quedó tres días sin profesionales médicos. Auguran que estos cierres intermitentes no solo se van a repetir, puesto que ya no queda ningún profesional adscrito al SUAP, sino que sospechan que se agravarán hasta llegar incluso al cierre definitivo del servicio de urgencias de atención primaria que se presta en el Centro de Salud Sur.

Apuntan que el Hospital de los Santos Reyes ya se están viendo avocado a asumir las consultas de pediatría de la mañana de los sábados que hasta hace quince días se prestaban en el Centro Sur y que además hay usuarios que ante la inseguridad de no ser atendidos por el SUAP se dirigen directamente al hospital.

El salón de actos de "El Mediquín" se quedaba pequeño para acoger a quienes han acompañado al personal del servicio de Urgencias del Hospital de los SAntos Reyes en su comparecencia pública / Cadena SER

Hernández explica que atender estos servicios derivados de atención primaria resta recursos a la verdadera misión de unas urgencias hospitalarias entre las que mencionaba dar servicio a pacientes críticos pacientes graves, ictus o infartos disminuyendo sus secuelas, traumas graves, e intoxicaciones, por no mencionar que se atienden también las urgencias de aquellos servicios que no tienen guardias. Según las estadísticas ofrecidas el servicio de Urgencias del Hospital Santos Reyes atiende a unas 30.000 consultas anuales, cifra que casi se duplicaría si se asumieran las consultas 25.000 consultas que registró el SUAP de Aranda en 2017.

Una sobrecarga en la que incidía desde el servicio de enfermería Ana Rosa Alonso quien considera inasumible y una irresponsabilidad siquiera que se plantee puntualmente derivar al hospital lo que no puede asumir atención primaria. “¿Quieren de verdad hacernos creer que este servicio puede dar atención urgente a una población de 60.000 habitantes, prescindiendo del SUAP urbano y rural con el mismo personal y el mismo espacio físico? Es una vergüenza y una irresponsabilidad que los días que no habido SUAP, el hospital no haya estado informado. No sólo no había un plan de contingencia, sino que no había ni siquiera un refuerzo, a nivel de enfermería ni a nivel médico esos días. Así pues, esta situación es insostenible y no podemos ni debemos consentirlo, ni nosotros como trabajadores ni la población de Aranda como usuaria. Y para concluir, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para no dar ni un paso atrás.”

El salón de actos de "El Mediquín" se ha quedado pequeño para acoger a todo el personal médico y sanitario de diversos servicios que han acompañado a los profesionales de Urgencias en su comparecencia. También miembros de la Coordinadora por la Sanidad de la Ribera y de las asociaciones de vecinos han estado presentes, así como como representantes de la Junta de Personal de SACYL, quienes se han comprometido a incluir la situación del servicio arandino de urgencias hospitalarias entre los asuntos que aborden en sus próximas reuniones.