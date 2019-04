El Villa de Aranda triplica la asistencia de público en sus partidos

El Villa de Aranda ha vuelto, si es que alguna vez se fue. Lo pareció. La percepción de que algunos se ausentaron es real, pero ha sido un paréntesis, porque han regresado para sumarse a cada una de las fiestas que se convocan en el pabellón Príncipe de Asturias. Uno de los beneficios colaterales del resurgir del BlasGon y Bodegas Ceres es que casi se ha triplicado la asistencia de público a los partidos del conjunto ribereño. De una media de 600 seguidores por encuentro en la primera vuelta a rondar los 1.800 aficionados en las últimas jornadas con picos máximos de algo más de 2.000 personas en los encuentros ante Alarcos y Nava.

Las razones del peregrinar de algunos seguidores probablemente respondieron a la desazón de varias temporadas de desencanto. Desatino en decisiones deportivas y estructurales del club que han hecho moverse en el alambre a un club que posiblemente ha atravesado por los momentos más críticos de su historia. El punto de inflexión llegó en el mes de enero adoptando medidas muy firmes, muy meditadas y con unas consecuencias positivas inmediatas para el devenir de los acontecimientos. Los números, que no engañan, los datos estadísticos son incontestables.

El BlasGon y Bodegas Ceres cerró la primera vuelta en última posición. Entre sus escasos méritos, cuatro victorias por once derrotas. Perdía el 73% de sus partidos. En ataque cerró ese ciclo como el noveno conjunto más goleador y en defensa naufragó haciendo gala de una fragilidad que le situaba como el equipo que más goles encajaba cerrando este tramo de la competición a tres puntos de la salvación. Solo quedaron estos datos y el argumento de que el equipo siempre fue competitivo. Es verdad que cada vez menos.

El contraste con la segunda vuelta es demoledor. En números y en percepción. Es el segundo mejor equipo de la Liga en este tramo y el segundo que menos goles encaja. Solo por detrás de un espectacular Nava. Afianzó esta reacción fundamentada en varios elementos. Una dirección deportiva interna a la que no le tembló el pulso en la toma de decisiones. Alguna salida de jugadores y tres entradas. El ADN argentino inyectado a la plantilla resultó ser muy exitoso. Se añadió un giro en el libro de estilo de Juan Moreno. Un balonmano más convencional se ajustó mejor al perfil de jugadores que sufrían con las defensas abiertas. Se gestionaron los esfuerzos en la planificación del trabajo semanal. Sobre un exigente 6-0 empezó a construirse la reactivación y, ahora sí, el BlasGon y Bodegas Ceres se hizo competitivo. Tanto que rivales de la zona noble, instalados en los puestos de play off de ascenso, no fueron capaces de ganar al Villa de Aranda. Ninguno. Empates contra Zamora y Alarcos y triunfos ante Nava, Barcelona B y Torrelavega. Y algún triunfo obtenido a través de remontada épica como ante el filial catalán o el empate ante Ciudad Real, generaron un efecto llamada.

Quien aseguró a Juan Moreno en la primera vuelta que las gradas volverían a poblarse cuando la imagen del trabajo en la cancha y los resultados fueran otros, acertó. De pleno. Una media de asistencia de público ligeramente superior a los 600 aficionados en la primera vuelta y de alrededor de 1.800 en la segunda en el pabellón Príncipe de Asturias. Hasta la zona de palco se ha visto reforzada en este segundo tramo del campeonato. Casi huérfano en la primera vuelta y prácticamente lleno en la segunda.

El Villa de Aranda vuelve a ser lo que fue. Amenaza con reestructurarse, reorganizarse y plantear objetivos a corto y medio plazo más ambiciosos. Pero eso forma parte de un futuro que, hasta que la permanencia no se obtenga de forma matemática, no generará respuesta alguna por parte del club que este fin de semana vuelve a recibir el apoyo de sus peñas a través de la organización y convocatoria de la Gala del Balonmano en el Hotel Restaurante Montermoso.