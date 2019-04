Rescate de urgencias

En el punto de mira desde que el pasado cinco de marzo se quedara por primera vez sin profesionales médicos y se derivaran sus consultas al hospital, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Aranda ha sido objeto de diversos rumores en los últimos días que apuntaban a su cierre definitivo. Y es que han sido tres jornadas en las que ha habido que buscar alternativa a esta asistencia y no se descarta que ocurra una situación similar a lo largo de las próximas semanas. Pues bien, lejos de confirmar el cierre de las urgencias de Atención Primaria en una entrevista en Radio Aranda Cadena SER la Directora Médica del nuevo equipo de la Gerencia Provincial, Pilar Sanmartín, ha asegurado que no solo no existe intención de cerrar el SUAP de Aranda, sino que se han propuesto crear un equipo estable de médicos adscritos de forma exclusiva a este servicio. “Que no haya profesionales adscritos en este momento en el servicio no significa ni que se vaya a cerrar ni que no se esté trabajando para conseguirlos”

Un proyecto en el que asegura que se está trabajando “con muchas ganas y energía” poniendo todos los esfuerzos para tratar de atraer profesionales que acepten estos puestos de trabajo ofreciéndoles contratos con condiciones más atractivas que las ofrecidas hasta el momento, que se resumen en calendarios, guardias y equipos estables. Pilar Sanmartín reconoce el considerable inconveniente que supone la falta de profesionales, pero espera que las condiciones de estabilidad que se van a ofrecer a partir de ahora sean un incentivo para quienes finalizaran el MIR este próximo mes de mayo o incluso para profesionales que no encuentran las mismas condiciones en otras provincias o comunidades autónomas.

La Directora Médica advierte de que Aranda tiene un obstáculo añadido como destino para profesionales, que rechazan las vacantes que se les ofrece en la comarca. “Esta situación que se está pintando tan catastrófica está haciendo que la gente se asuste y no quiera venir cuando les ofreces Aranda. Nosotros la vemos difícil pero no catastrófica. Por eso hay que trabajar también en ello porque lo que se ofrece es un buen puesto de trabajo, no un castigo que es lo que se ha estado transmitiendo últimamente.”

Sanmartín ha explicado que hasta ahora la prioridad del nuevo equipo de la Gerencia Provincial ha sido cubrir completamente las plantillas médicas de los centros de salud de Aranda, tanto urbanos como el rural, lo que acaba de conseguirse esta misma semana con una última incorporación este lunes, recuperando plazas cuyos titulares estaban de baja o sin cubrir. Dice la directora médica que atender las consultas diarias evita sobrecargar las urgencias de asuntos que no le son propios. “Cuando los médicos están en sus puestos, el paciente va a su médico de cabecera de siempre, no tiene que ir a urgencias. La bajas en los centros de salud estaba repercutiendo en el Punto de Atención Continuada con muchísimo trabajo. La gente se ha quemado y por eso nuestro trabajo ha estado orientado en estabilizar los equipos de los centros de salud.” De hecho asegura que el número de urgencias atendidas en primaria ha disminuido en los dos últimos meses, lo que relaciona directamente con un mejor funcionamiento de las consultas diarias.

Con respecto a la sobrecarga de trabajo que los cierres puntuales del SUAP han podido provocar en el servicio de Urgencias del Hospital Santos Reyes, la directora Médica de la Gerencia de Atención Primaria asegura que con los datos en la mano no ha habido repercusión, puesto que las estadísticas son similares a las de otros días anteriores o posteriores. Ha mostrado la perplejidad que comparte con el resto del equipo de la gerencia ante la comparecencia pública del personal de urgencias del Hospital, puesto que asegura que en todo momento la Gerencia ha estado en contacto con el centro hospitalario arandino, al que se ha informado de la situación y con cuyo equipo directivo se han mantenido dos reuniones.

Por lo que se refiere a la supresión de la consulta de pediatría de los sábados por la mañana en los puntos de atención continuada de Aranda, Miranda y Burgos (San Agustín y Gamonal) Sanmartín indica que es la falta de pediatras la que ha aconsejado tomar esta medida, ya que en la práctica el servicio ya estaba atendido en ocasiones por médicos de familia por la falta de estos especialistas.

Al igual que espera que los residentes que finalizan su formación en mayo se incorporen a equipos de atención primaria, Sanmartin confía en que haya pediatras que hagan lo propio para poder poner fin a la atención de estas consultas por parte de médicos itinerantes de Burgos y Valladolid.