Ignacio Cuesta: "Será difícil pactar nada con los partidos responsables de la situación actual de Oviedo"

Ignacio Cuesta apura los últimos días como Decano del Colegio de Abogados de Oviedo. Si no cambia nada, tras el proceso electoral del próximo viernes 5 de abril, Luis Carlos Albo le sucederá en el cargo, justo a tiempo para poder cumplir con una apretada agenda durante esta apretada campaña en la que todos los candidatos están forzando la máquina a la hora de pisar la calle. El candidato de Ciudadanos a la alcaldía reconoce dar el salto a la política por varias razones: “La situación de parálisis económica que vive la ciudad y la decadencia que se observa en sus calles; sólo hace falta darse una vuelta por el casco histórico de Oviedo para comprobar cómo están sus paredes”. Además, recuerda, “el proyecto que me ofrece Ciudadanos me convence, soy una persona liberal y progresista”. Cuesta ha pasado por los micrófonos de Asturias Hoy por Hoy de Radio Asturias.

Es muy probable que, tal y como están las cosas, el gobierno que salga de la próxima cita electoral en la capital del Principado sea posible gracias a un pacto entre diferentes formaciones políticas. Ahí es donde Ignacio Cuesta se muestra firme al asegurar que “no nos cerramos a nadie pero será muy difícil pactar con ninguno de los partidos responsables de la actual situación de la ciudad”, lo que descartaría, tanto a PSOE, IU y SOMOS, que ahora forman el tripartito gobernante. Una tesitura que Cuesta extiende también al PP que es “responsable de actuaciones fruto de una época de desidia y dejadez; compartimos propuestas con ellos pero es un partido que tiene un proyecto que mira al pasado, nosotros preferimos mirar al futuro”.

En el capítulo de retos pendientes y capitales para definir la ciudad del futuro, el candidato de Ciudadanos se ha referido al Bulevar de Santullano, a la fábrica de La Vega, a la ronda norte y a los antiguos terrenos del Hospital Universitario Central de Asturias en el Cristo. Respecto al primero, se muestra de acuerdo con el proceso de participación ciudadana que ha dado a luz al actual proyecto pero rechaza “las formas que han llevado un presupuesto de 18 millones a casi el triple y esto no es razonable”.

Ciudadanos está a favor de la construcción de la ronda norte, Cuesta lo deja claro: “Somos la única capital de provincia que no tiene una ronda de circunvalación y llevamos así veinte años con debates estériles en torno a ello”. A la hora de elegir un trazado el candidato prefiere “que sean los técnicos quienes lo decidan respetando la integridad del Monte Naranco”.

Cuesta se hace una pregunta: “¿Dónde queremos que esté Oviedo en el futuro?”. La respuesta pasa en gran medida por el destino que se les dé a dos grandes bolsas de suelo que existen en la ciudad. Asegura que “muy posiblemente ninguna ciudad de España tenga ante sí dos ámbitos de actuación tan destacables como estos”. En el Cristo, Ciudadanos recoge la propuesta que en su día hizo la Universidad de Oviedo para la creación de un “Campus ‘a la americana”. Respecto a la fábrica de armas de La Vega, apuesta por la creación de “un foco de atracción empresarial al estilo de la milla del conocimiento de Gijón”. Dice no resignarse a que “nuestros hijos tengan que abandonar la ciudad para labrarse un futuro y conseguir eso está en nuestras manos”.