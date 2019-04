Villarroel asegura que Luna 'no encontró el asiento que pretendía'

'Hay personas que no han seguido apoyando a Ciudadanos, quizás por no haber encontrado el asiento que pretendían' explica la propia Villarroel en un comunicado de prensa no sin antes agradecer el trabajo realizado a la hasta hora portavoz de la formación naranja en Ponferrada, Rosa Luna.

'Los partidos son medios, no fines' continua la secretaria de organización del partido en León quien también anuncia que, en pocos días, se dará a conocer al equipo que se encargará del proyecto en Ponferrada.

'Contaremos con nuevas ideas y talento' asegura Villarroel tanto en el caso de Ponferrada como en el resto de la provincia donde asegura que la formación ha crecido con 60 nuevas candidaturas.