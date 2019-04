Kristau Eskola da plantón y Educación tampoco acudirá a la reunión con los sindicatos

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco no asistirá a la reunión convocada por los sindicatos de la enseñanza concertada de iniciativa social este martes en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Bilbao.

Así lo ha confirmado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, a preguntas de los periodistas en la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Erkoreka ha advertido que se ha producido un "equívoco, espontáneo o provocado" al precisar que el Consejo de Relaciones Laborales no convoca la reunión ni participa en ella, ya que lo único que hace es ceder un local para que se produzca.

A partir de ahí, ha considerado que la manera más "efectiva y respetuosa" de hacer este tipo de emplazamientos no es una convocatoria pública, tal y como han hecho las centrales.

Por todo ello, y una vez que Kristau Eskola ha anunciado que no irá al encuentro, el portavoz ha confirmado que tampoco lo harán representantes del Departamento de Cristina UriarTe porque "no tendría ningún sentido" que estuvieran en una reunión a la que no asiste una de las partes, en referencia a la patronal